Результаты игр Рождественского хоккейного турнира за 6 января

6 января прошли матчи третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира. Сборная Германии взяла верх над дружиной Австрии — 9:4. А команда Украины победила швейцарцев со счетом 5:2. Финальные матчи турнира состоятся завтра на «Минск-Арене».

Специалисты уже делают прогнозы. Большинство уверены, что за золото будут бороться традиционно две сильнейшие команды турнира — Беларусь и Россия. Впрочем, нашим хоккеистам еще надо обыграть сегодня неуступчивых финнов во главе с легендарным Ханну Виртой. К слову, пока команда Финляндии идет по турнирной сетке без поражений: и австрийцев, и немцев они обыграли.

В группе Б вне конкуренции оказалась команда России. Россияне привезли в Минск традиционно звездный состав, в котором нашлось место таким героям ледовых баталий прошлого, как Алексей Гусаров, Андрей Коваленко, Максим Михайловский и многие другие.

За россиянами пытались угнаться украинцы, но их судьбу решила очная ставка с фаворитом: проиграв, команда Украины заняла 2-е место в группе и теперь ожидает соперника в борьбе за бронзу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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