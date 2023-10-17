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Результаты чемпионата Беларуси по хоккею за 17 октября

17 октября 2023 19:38
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В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные противостояния. Во вторник, 17 октября, в борьбу вступили как лидеры, так и аутсайдеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты чемпионата Беларуси по хоккею за 17 октября-1

Солигорский «Шахтер» отправился в город над Бугом, где встретился с «Брестом». «Горняки» обыграли соперника со счетом 1:2 и вернули себе первую строчку в таблице. Занимающее последнее место в турнирной таблице «Динамо-Молодечно» принимало «Гомель» – 2:1 в пользу команды из Минской области. А «Локомотив» дома проиграл «Лиде» – 2:3.

В среду, 18 октября, борьба в хоккейном чемпионате страны возобновится.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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