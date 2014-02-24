Режиссер мероприятия по встрече белорусских олимпийцев в Минске: Ожидаем до 600-700 фанатов, болельщиков

Новости Беларуси. Беларусь готовится к встрече своих героев. 24 февраля из Сочи на родину возвращаются наши олимпийцы. В аэропорту победителей и призеров сочинской Олимпиады ждет настоящее торжество: у трапа будет расстелена красная ковровая дорожка, спортсменов встретит рота почетного караула, военный оркестр и девушки в национальных костюмах с хлебом-солью. Ну, а в столице наших прославленных олимпийцев с нетерпением ждут болельщики.

Самолет с белорусскими олимпийцами уже вылетел из Сочи и, по последней информации, сейчас находится где-то в районе Алушты. А сотни болельщиков, да и просто неравнодушных к спорту людей уже собрались в аэропорту и ожидают прибытие борта № 1. Прямо у выхода из правительственного сектора для них организована фан-зона. Сюда после короткого общения с прессой в специальном зале и выйдут наши олимпийцы. Вот тогда и можно будет заполучить заветный автограф или даже сфотографироваться, например, с Дарьей Домрачевой.

Многие встречающие очень серьезно готовились к событию, сообщили в программе .

Клуб любителей биатлона:

Мы собрались совершенно из разных городов, все нашлись в одной из социальных сетей, мы вместе собрались, мы вместе болели, мы в Минске встречались несколько раз, гонки просматривали. Это было просто потрясающее чувство внутри. И мы, наверное, все счастливы и просто не могли пропустить этот день.

Ее победы вдохновляют всех людей. Для нее пишут песни, стихи.

Люди детей называют именем Дарья. Дарья – самое популярное имя в этом году. В этом месяце точно.

Олимпийцев в Беларуси ждали уже давно. Кстати, такое чествование спортсменов, что называется, с колес, – довольно распространенная мировая практика. Вспомнить хотя бы победителей футбольной Лиги чемпионов, которые по традиции привозят Кубок в свой город. Так что для Беларуси 24 февраля особенный день.

Мы завоевали шесть олимпийских медалей: пять золотых и одну «бронзу». Дарья Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка. Антон Кушнир и Алла Цупер, как выразился один из спортивных экспертов, подмели все золото в лыжной акробатике. Надежда Скардино – «бронза» в индивидуальной гонке у биатлонистов. Кстати, Надежду здесь, в аэропорту, будет встречать мама.

Наталья Кибер, мама Надежды Скардино:

Радовались, конечно, всем городом. Мы живем в Сестрорецке, там такой маленький городок. И как только узнали, что третье место, это невозможно: соседи звонили в квартиру, телефон разрывался, компьютер тоже. Это была просто какофония и ликование, естественно. Прыгали, стучали, кричали.

Что скажу дочери, как только встречу ее? Молодчинка, потому что, конечно, она к этому стремилась, можно сказать, всю свою жизнь.

Такая россыпь наград для Беларуси – несомненный рекорд. До этого за всю историю у нас была, например, только одна медаль высшей пробы. В Сочи наша команда поднялась на 8 строчку в медальном зачете, оставив позади такие страны, как Китай, Франция, Финляндия и Австрия. Это большая победа белорусского спорта.

В аэропорт встречать героев Олимпиады уже приехали и высокие чиновники.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Самые успешные зимние Олимпийские игры, которые были в истории суверенной Беларуси. Я думаю, что у нашей страны достойный гордый результат. Большие усилия были приложены, конечно, прежде всего, нашими спортсменами, тренерским корпусом, Национальным Олимпийским комитетом, Министерством спорта. На уровне Правительства решались все проблемные вопросы.

К этой встрече на высшем уровне все действительно очень серьезно готовились.

Алексей Задков, режиссер мероприятия по встрече олимпийцев:

Такой встречи, действительно, еще не было. Никогда наши спортсмены не прилетали на борту № 1, не проходили по красной ковровой дорожке. Они действительно это заслужили. Поэтому и масштаб, и размах мероприятия такой, какого не было никогда.

Ожидаем до 600-700 фанатов, болельщиков. Кто-то узнал в социальных сетях, кто-то был предупрежден заранее, поэтому мы готовимся встречать здесь большую группу болельщиков с плакатами, цветами для того, чтобы приветствовать наших олимпийцев.

Александр Беляев, начальник отдела управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Будет добрый, хороший, радушный прием. И наши герои почувствуют тепло родины, тот подъем, который вызвали их успехи у встречающих. Я думаю, им будет очень приятно.

24 февраля смогут и минчане увидеть наших героев Олимпиады. Автобусы из аэропорта проследуют через весь город. Так что еще есть время, чтобы выйти на улицу и лично поприветствовать белорусских спортсменов.

Вдоль трассы по пути в аэропорт мы видели десятки растяжек и биг-бордов с изображением наших медалистов. И наверняка для них это будет приятным сюрпризом. Как и сама встреча.

Все будет по высшему разряду: рота почетного караула, красная дорожка, оркестр.