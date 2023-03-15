Резервная команда БК «Минск» вышла в «Финал восьми» Студенческой лиги РЖД

Резервная команда баскетбольного клуба «Минск» завоевала путевку в «Финал восьми» Студенческой лиги РЖД. Такого результата дружина смогла добиться в домашнем этапе турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Резервная команда баскетбольного клуба «Минск» завоевала путевку в «Финал восьми» Студенческой лиги РЖД. Такого результата дружина смогла добиться в домашнем этапе турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительном поединке за выход в следующую стадию чемпионата минчане сыграли против коллектива Российского университета спорта. И серьезных проблем хозяева не испытали. Встреча завершилась разгромной победой наших парней – 90:41. Таким образом, белорусы продолжат борьбу за медали.
Александр Подерачев, ассистент главного тренера резервной команды БК «Минск»:
Не все сегодня получилось у команды соперника, то есть ранее просмотренные нами игры – у них намного был качественнее баскетбол. Ну, это их проблемы, а мы свои решили, поэтому мы попали в «восьмерку», будем двигаться дальше.
Александр Навойчик, игрок резервной команды БК «Минск»:
Мы настраиваемся на любого соперника, потому что перед нами стояли очень серьезные задачи попасть в плей-офф. И мы не имели права ударить в грязь лицом. Я надеюсь, у нас получилось показать хорошую игру. Играть дома всегда приятно, потому что свои болельщики, свои друзья, родные, близкие, группа поддержки, какие-то ребята из детской спортивной школы приходят поболеть. Это всегда приятно, это только мотивирует показать более хороший и качественный баскетбол.
Конкуренция на следующем этапе будет серьезной, но все соперники нам по силам. А руководство клуба ожидает, что борьба за чемпионство получится зрелищной и принципиальной.
Юрий Шакола, председатель БК «Минск»:
Сильная команда, мы с ними встречались, игры были очень напряженные. С переменным успехом мы их побеждали. Но была очень накаленная атмосфера на площадке. Все решалось в последние секунды. Это здорово, что ребята имеют такую возможность играть в баскетбол, его очень много у нас. Поэтому только вперед, только ставим максимальные задачи и пытаемся их добиться.
«Финал восьми» мужской Студенческой лиги РЖД пройдет в Кемерове с 28 по 30 марта. Отметим, девушки уже определили сильнейших. В борьбе за третье место сошлись две белорусские дружины. Бронзу завоевала женская команда «Горизонт-2».
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