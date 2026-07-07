Ретт Гарднер пополнил состав минского хоккейного «Динамо»

Минское хоккейное «Динамо» продолжает формировать состав в преддверии нового сезона. «Зубры» объявили о подписании контракта с канадским нападающим – Реттом Гарднером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард пополнил ряды белорусского клуба в результате обмена с московским ЦСКА. Взамен российская дружина получила права на молодого защитника Александра Русакова.

Гарднер перебрался в Континентальную хоккейную лигу перед стартом минувшего розыгрыша. В общей сложности провел за «армейцев» 74 поединка и набрал 11 очков по системе «гол плюс пас». Помимо этого, в регулярном чемпионате хоккеист стал лучшим игроком команды по проценту выигранных вбрасываний, который составил – 56,5.

Ретт имеет опыт игры в НХЛ. На его счету 40 встреч за «Даллас» и «Филадельфию». Однако, большую часть профессиональной карьеры он выступал в Американской хоккейной лиге. За 7 лет в АХЛ в активе нападающего 346 матчей, в которых он заработал 137 баллов.