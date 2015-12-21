Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президента Беларуси стартовал в Минске

Новости Беларуси. Насыщенными эти праздничные дни будут для взрослых. В столице стартовал 9-й Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Череду спортивных новогодних мероприятий продолжит и Рождественский турнир по хоккею, который стартует 4 января на льду «Чижовка-арены». В этих баталиях примут участие 8 команд из 8 стран. Беларусь будет традиционно представлять команда Президента.

Здоровый дух минчане традиционно смогут проявить и во время крещенских морозов.