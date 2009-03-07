Республиканская универсиада по зимнему многоборью впервые стартовала на лыжероллерной трассе в спортивном комплексе «Минск»

Студенты белорусских вузов сегодня соревновались в лыжных гонках на дистанцию в три километра. А завтра в спорткомплексе «Стайки» участники сразятся за звание самого меткого по стрельбе из спортивной винтовки. Свой способ хорошо провести праздничный день предлагает горнолыжный центр «Силичи». «Ночные катания» здесь начнутся завтра в 11 вечера и продлятся до трёх часов ночи. Такая необычная акция проходит впервые и посвящена началу весны. Организаторы уверяют, при ночном освещении снег на склонах сверкает особенно романтично.