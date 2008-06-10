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Республиканская спартакиада школьников стартует в Гомельской области

10 июня 2008 11:03
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Основные состязания начнутся сегодня и продлятся до 20-го июня. В Речице состоятся соревнования по велоспорту, в Жлобине – по плаванию, площадки Мозыря будут принимать начинающих футболистов, в Лельчицах звание победителя будут оспаривать тяжелоатлеты. Гомель превратится в одну большую спортивную площадку. Командам предстоит выступить в 26-ти видах спорта. Это уже третья спартакиада школьников республиканского уровня. Первая состоялась в Бресте в 2006. В прошлом же году ее участников принимал Витебск.

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