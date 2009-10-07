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Решение оставить Чикаго без Олимпиады может отразиться на финансовом благополучии МОКа

07 октября 2009 15:35
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На пресс-конференции в Минске первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Геннадий Алексеенко и генеральный секретарь НОКа Георгий Катулин поделились впечатлениями от поездки в Данию.

В Копенгагене прошли Конгресс и сессия Международного олимпийского комитета и была названа столица Олимпиады-2016. Ею стал Рио-Де-Жанейро.

По словам Геннадия Алексеенко, решение оставить Чикаго без Олимпиады может отразиться на финансовом благополучии МОКа, так как 7 из десяти его крупнейших спонсоров являются американскими компаниями.

Полпреды Беларуси в голосовании не участвовали, однако их симпатии принадлежали Мадриду. Теперь же белорусам предстоит сложная акклиматизация, к тому же поездка на южноамериканский континент будет связана с немалыми финансовыми затратами.

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