На пресс-конференции в Минске первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Геннадий Алексеенко и генеральный секретарь НОКа Георгий Катулин поделились впечатлениями от поездки в Данию.

В Копенгагене прошли Конгресс и сессия Международного олимпийского комитета и была названа столица Олимпиады-2016. Ею стал Рио-Де-Жанейро.

По словам Геннадия Алексеенко, решение оставить Чикаго без Олимпиады может отразиться на финансовом благополучии МОКа, так как 7 из десяти его крупнейших спонсоров являются американскими компаниями.

Полпреды Беларуси в голосовании не участвовали, однако их симпатии принадлежали Мадриду. Теперь же белорусам предстоит сложная акклиматизация, к тому же поездка на южноамериканский континент будет связана с немалыми финансовыми затратами.