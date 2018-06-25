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«Решение обдуманное и нелегкое». Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру

25 июня 2018 12:13
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Новости Беларуси. 25 июня в офисе НОК состоялась пресс-конференция Дарьи Домрачевой.

На ней спортсменка объявила о звершении спортивной карьеры.

Дарья Домрачева:
Я долго думала, но пришло время расставить точки над I. Я не нашла оптимального решения, которое бы позволило совмещать две важные области жизни для меня – спортивную карьеру и воспитание ребенка. Решение обдуманное и нелегкое, но я завершаю спортивную карьеру.

Дарья поблагодарила всех, кто был рядом с ней на ее спортивном пути. 

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, где сообщил, что титулованная биатлонистка уходит из большого спорта.

«Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев о решении Дарьи Домрачевой

После окончания нынешнего сезона 31-летняя четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что вскоре определится с вопросом продолжения своей спортивной карьеры.

«Решение обдуманное и нелегкое». Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру-1

Фото: instagram.com/dadofun

В начале июня супруг биатлонистки – норвежец Уле-Эйнар Бьорндален – рассказал, что Дарья назовет окончательное решение в течение нескольких недель.

Сам восьмикратный олимпийский чемпион в начале апреля объявил об уходе из большого спорта. В середине июня легендарный биатлонист организовал в Норвегии прощальную вечеринку в честь окончания спортивной карьеры.

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена (читать далее).

После окончания нынешнего сезона объявила о завершении спортивной карьеры и олимпийская чемпионка Надежда Скардино.

«Это были сумасшедшие и потрясающие 13 лет моей жизни в Беларуси и в биатлоне»: спортсменка написала трогательное письмо.

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт

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