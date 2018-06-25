«Решение обдуманное и нелегкое». Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру

Новости Беларуси. 25 июня в офисе НОК состоялась пресс-конференция Дарьи Домрачевой.

На ней спортсменка объявила о звершении спортивной карьеры.

Дарья Домрачева:

Я долго думала, но пришло время расставить точки над I. Я не нашла оптимального решения, которое бы позволило совмещать две важные области жизни для меня – спортивную карьеру и воспитание ребенка. Решение обдуманное и нелегкое, но я завершаю спортивную карьеру.

Дарья поблагодарила всех, кто был рядом с ней на ее спортивном пути.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, где сообщил, что титулованная биатлонистка уходит из большого спорта.

«Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев о решении Дарьи Домрачевой

После окончания нынешнего сезона 31-летняя четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что вскоре определится с вопросом продолжения своей спортивной карьеры.