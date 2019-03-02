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Решающий матч между «Динамо» и сборной экстралиги продёт вечером 2 марта

02 марта 2019 11:33
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Новости Беларуси. Белорусское дерби: «Динамо-Минск» – сборная клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решающий матч между «Динамо» и сборной экстралиги продёт вечером 2 марта-1

В 18:00 начнется решающий матч серии до двух побед. Третий поединок пока идущих на равных команд обещает зажечь спортивным азартом в игре, победа в которой – дело профессиональной чести. Эмоциональный, яркий, зажигательный хоккей сегодня обещают болельщикам в «Минск-Арене».

Решающий матч между «Динамо» и сборной экстралиги продёт вечером 2 марта-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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