Решающие поединки представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе пройдут без участия белорусских теннисистов

Общий призовой фонд турнира составляет 4,5 миллиона долларов.

Минувшей ночью ведущая теннисистка Беларуси — Виктория Азаренко , которая сейчас имеет 6-й номер мирового рейтинга, в 3-м раунде одиночного разряда проиграла испанке Марии Хосе Мартинес-Санчес , занимающей в табели о рангах 28-е место. Поражение белоруски уместилось в два сета — 6:7, 2:6. Напомним, что в прошлом году Азаренко дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала одиночного разряда, где уступила россиянке Вере Звонаревой.

В парном женском разряде белорусских теннисисток также не осталось. Накануне Дарья Кустова в дуэте с представительницей Узбекистана Аманмурадовой уступила во втором круге лучше паре планеты Каре Блэк (Зимбабве) и Лайзел Хубер (США) — 2:6, 2:6. Год назад итоги парного разряда в Индиан-Уэллс были для нас приятнее – тогда победительницей стала Виктория Азаренко, выступавшая в дуэте с Верой Звонаревой.