Рекорды Олимпиады-2012. Южноафриканский пловец выиграл золото с мировым рекордом

Новости Олимпиады. Южноафриканский пловец Кэмерон ван дер Бург завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, победив на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве южноафриканец показал результат 58,46 секунды, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало австралийцу Брентону Рикарду – 58,58 – и было зафиксировано 27 июля 2009 года в Риме.

Для спортсмена это первая олимпийская награда, хотя на Играх принимает участие во второй раз. В Пекине в 2008 году он стал седьмым в комбинированной эстафете 4х100 м и не вышел в финал на 100 м брассом. На Чемпионатах мира Кэмерон завоевал пять медалей: из них одна золотая и четыре бронзовых на дистанции 50 м брассом. В активе пловца «золото» и «серебро» Чемпионата мира на «короткой воде» в 2010 году. В 2011 году был назван лучшим пловцом ЮАР. По словам спортсмена, самый памятный момент в его спортивной карьере – участие в торжественной церемонии Игр Содружества-2010, на которой Кэмерон нёс флаг ЮАР.

В числе его хобби пловец называет гольф и фотографию, также считает себя страстным фанатом английского футбольного клуба «Арсенал». Окончил Университет в Претории по специальности финансист. Тренируется у Дирка Ланге, наставника сборной Германии.

Второе место на Олимпийских играх – 2012 занял Кристиан Шпренгер из Австралии, уступивший победителю 0,47 секунды. Третьим стал американец Брендан Хансен.



Справка ctv.by

Среди женщин на дистанции 400 метров вольным стилем золотую медаль завоевала француженка Камиль Мюффа. Она проплыла дистанцию за четыре минуты и 1,45 секунды, установив олимпийский рекорд. Американка Эллисон Шмитт стала второй, уступив победительнице 0,32 секунды. Третье место заняла Ребекка Эдлингтон из Великобритании. Она проиграла Мюффа 1,56 секунды.