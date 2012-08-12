Рекорды Олимпиады-2012. Мужская сборная Ямайки во главе с Болтом завоевала золотую медаль с мировым рекордом

Новости Олимпиады. На Олимпиаде в Лондоне мужская команда Ямайки завоевала золотую медаль в беге на дистанции 4х100 метров, установив мировой рекорд. Сборная в составе Несты Картера, Майкла Фрэйтера, Йохана Блэйка и Усэйна Болта пробежала дистанцию за 36,84 секунды, улучшив мировой рекорд на 0,20 секунды. Предыдущее лучшее достижение планеты – 37,04 сек. – принадлежало этой же четверке ямайцев, они установили рекорд на Чемпионате мира-2011.

Для У.Болта это золото стало третьим на лондонской Олимпиаде. Ранее он был первым в забегах на 100 и 200 метров. Всего же на счету У.Болта шесть олимпийских наград высшего достоинства.

После забега на дистанции 4х100 метров ямайский спринтер настоятельно требовал отдать ему эстафетную палочку.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я хотел получить палочку на память об этом событии, но организаторы говорили мне что-то вроде того, что она им еще понадобится. Это вроде правило такое. Но я заявил, что они должны отдать ее мне.

По словам Усэйна, он ещё до финиша понял, что команда из Ямайки будет первой.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Когда я увидел Йохана, опередившего американца Тайсона Гэя, я знал, что это – триумф. Ведь Райану Бэйли точно уж было не обогнать меня на финишной прямой.

Вторыми на дистанции финишировали представители США с национальным рекордом – 37,04, третье место после дисквалификации канадцев за нарушение правил было присуждено атлетам Тринидада и Тобаго – 38,12. Канадский атлет Джаред Коннаутон, как указали судьи эстафеты, совершил ошибку и пробежал несколько шагов по соседней дорожке.

Неста Картер, представитель ямайской сборной отметил, что мировой рекорд в олимпиадной эстафете – своего рода подарок всем жителям Ямайки на день независимости.

Неста Картер, ямайский бегун:

В этом году отмечается 50-летие независимости Ямайки. В Лондоне, я знаю, присутствует немало наших соотечественников. Мы проделали очень хорошую работу, впрочем, как и для двух предыдущих наших мировых достижений.

Шестикратный олимпийский чемпион Болт рассказал, что после фееричных побед на Олимпиаде в Лондоне чувствует себя легендой.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Чувствую ли себя легендой? Да. Я добился всего, чего хотел. После того как Блэйк обыграл меня на отборочных соревнованиях на Ямайке, многие стали сомневаться в моих шансах на победу в Лондоне. Но я все это пережил спокойно. Вышел на Олимпийский стадион и показал всем моим настоящим фанатам, что я по-прежнему лучше всех. Приятно, что говорить. Но хочу поблагодарить Блэйка и остальных ребят за то, что они никогда не позволяют мне расслабиться и заставляют бегать на пределе возможностей. Многие уже ставят меня в один ряд с боксером Мохаммедом Али или баскетболистом Майклом Джорданом. Но пусть болельщики сами решают, достоин ли я этого.

Одно дело, что чувствует спортсмен, но как воспринимают достижения Болта болельщики, спонсоры, спортсмены?

На Олимпиаде в Лондоне Болт является едва ли не самой популярной спортивной фигурой. Финальный забег на 100 метров вызвал оживлённый интерес у болельщиков: заявку на приобретение билета подало более миллиона людей. И это при том, что стоимость билетов на забег начинается от $ 1130. И Болт не обманул ожиданий.

После побед на Олимпиаде в британской столице британская венчурная компания Shutl предложила ямайскому бегуну долю в один процент, а также столько «макнаггетов» (куриное филе, маринованное в сливках), сколько он захочет. Взамен Болт должен установить для Shutl новый мировой рекорд по быстроте доставки. Стоит отметить, что Shutl является компанией, которая специализируется именно на скоростной доставке товаров клиентам. Сейчас рекорд, установленный компанией, составляет 898 секунд. Что касается предложения о неограниченном количестве «макнаггетов», то оно связано с признаниями Болта о любви к этой продукции из курятины. Легкоатлет заявлял, что поедание куриных кусочков помогает ему быстрее бегать.

После Олимпиады в Пекине Болт подписал рекламные контракты с Gatorade, Hublot и Virgin Media. Но самый большой доход Болту приносит контракт с Puma. В 2010 году он продлил договор, став лицом немецкого производителя спортивных товаров. Этот контракт предполагает ежегодную выплату Болту $ 9 млн. Заработанные деньги Болт вложил в бизнес – открыл в своём родном Кингстоне спортивный бар Tracks & Records.

Болт успел проявить себя и на издательском поприще. В 2010-м он выпустил автобиографию «9:58: каково быть самым быстрым человеком на планете».

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламине Диак, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции на олимпийском стадионе, признал, что ямайский спринтер Усэйн Болт является живой легендой.



Ламине Диак, Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций:

Усэйн Болт сказал, что мечтает стать живой легендой. Сейчас он уже легенда. Он отлично подходит для спорта, и внес огромный вклад в него.

Девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис в интервью британским СМИ выразил восхищение успехами Болта на Олимпиаде, но не упустил возможность намекнуть на то, что ускорятся ямайским спортсменам, помогает допинг. Ямайский спринтер Усэйн Болт возмущён подобными высказываниями.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я хочу сказать, что не уважаю Карла Льюиса. Когда он говорил обо мне и допинге, то он просто искал внимания публики. Меня раздражает, что люди со стороны говорят всякую ерунду. Если ты хочешь внимания, то пойди и сделай что-нибудь. Многие люди, которые пытаются запятнать легкую атлетику, даже не помнят, кто они есть. Без всяких сомнений – мы не используем допинг. Мы много тренируемся.