Рекорды Олимпиады 2012. Американский пловец Майкл Фелпс установил абсолютный рекорд по количеству Олимпийских медалей

Новости Олимпиады. Американский пловец Майкл Фелпс установил абсолютный рекорд по количеству медалей, завоеванных на Олимпийских играх. В мире большого спорта Фелпс получил прозвище «Балтиморская пуля», сообщает ctv.by ссылкой на Reuters.

На счету Фелпса сейчас 19 медалей: 15 высшей пробы, два «серебра» и две «бронзы». Свои 18-ю и 19-ю олимпийские награды 27-летний Фелпс завоевал 31 июля на Олимпийских играх в Лондоне. Сначала он стал серебряным призером на дистанции 200 метров баттерфляем, затем выиграл золото в составе сборной США в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Я хотел показать более достойный результат на 200 м баттерфляем, ведь это было моим последним выступлением. Хотел победить, но… Что случилось – то случилось. Благодарен ребятам за помощь в побитии рекорда. Но я просто делал свое дело.

Завоевав на Олимпиаде 2008 года в Пекине восемь золотых медалей, Фелпс стал самым титулованным среди всех спортсменов во всех видах спорта. Кроме того, спортсмен побил рекорд американского пловца Марка Спитца по количеству золотых медалей, завоеванных на одной Олимпиаде, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Помимо Олимпийских золотых наград на счету Фелпса 26 побед на Чемпионатах мира, девять мировых рекордов, золото чемпионата мира на короткой воде в Индианополисе (2004), 16 побед на чемпионатах Тихого океана. Майкл шесть раз признавался лучшим пловцом года в мире и восемь раз – в США.

По завершении лондонских соревнований Майкл планирует завершить спортивную карьеру. Слишком много неудач, по словам спортсмена, пришлось претерпеть после Олимпиады в Пекине.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Я не знаю, насколько вообще можно бояться неудач. У меня хватало поражений в последние два года. Вся моя карьера после Олимпийских Игр в Пекине как будто превратилась в шутку. Однако человеку свойственно учиться на ошибках. Я был подготовлен к Лондону наилучшим образом, и просто вышел на старт и показал всё, на что способен. Не получилось. Нужно осознавать, мы соревнуемся в обычном плавании даже на Олимпиаде. Конечно, это Олимпийские Игры, но, в конце концов, это те же дорожки, тот же бассейн, та же вода, то же табло. Мы к этому всему давно привыкли. Спортсмены делают то, что нужно делать.

Американский пловец на Олимпиаде в Лондоне побил рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, который оставался непревзойденным в течение 48 лет. В активе Латыниной 18 олимпийских медалей: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Они были завоеваны в 1956, 1960 и 1964 годах. За всю историю Игр лишь ей удалось выиграть абсолютное первенство на двух Олимпиадах подряд.

Олимпийская чемпионка Лариса Латынина призналась, что хотела бы вручить Майклу Фелпсу олимпийскую награду, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости.

Лариса Латынина, советская гимнастка, олимпийская чемпионка, заслуженнай мастер спорта СССР:

Совершенно спокойно отношусь к тому, что побили мой рекорд. Он и так простоял 48 лет. Наверное, уже пора было его обновить. А Фелпс очень одаренный и талантливый спортсмен. Он это доказывает, постоянно выдавая результат и завоевывая медали. Фелпс побил мой рекорд, но я думаю, что женщинам-спортсменкам еще нескоро удастся это сделать. Если честно, мне бы хотелось не просто посидеть на трибунах, а поучаствовать в церемонии награждения. Мне кажется, это было бы интересно и очень символично. Но, увы, существуют незыблемые олимпийские традиции. И не мы решаем, кто может выходить на бортик бассейна в рамках награждения.

Фелпс признаётся, что не совсем доволен итогами соревнований со своим участием на Олимпийских Играх в Лондоне.

Майкл Фелпс, американский пловец:

Четыре года назад я ехал в Пекин с желанием всех порвать, побить рекорд – восемь золотых медалей за восемь дней. Я не собираюсь считать возможные медали. Вы знаете, до прошлого года я вообще не слышал о Латыниной. И не люблю такие сравнения. Я не хочу стать вторым после кого-то. Я хочу быть первым Майклом Фелпсом.

Обновлено 04.08.2012

Майкл Фелпс стал победителем на дистанции 100 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Лондоне. С результатом 51,21 секунды он опередил россиянина Евгения Коротышкина и южноафриканца Чада Ле Кло, которые разделили второе место с одинаковым временем – 51,44 секунды.

«Золото» Игр стало семнадцатым в копилке американца, а всего – двадцать первой олимпийской наградой. Вряд ли кто-то в ближайшие десятилетия сможет повторить достижения пловца. Напомним, прошлый рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной – 18 медалей – продержался 48 лет.

Многие специалисты говорят, что Майкл создан для плавания. Размах его рук на несколько сантиметров больше его роста, у него широкие плечи, небольшие бедра и сравнительно короткие ноги. Эти характеристики обеспечивают минимальное сопротивление в воде.

Своим кумиром Майкл считает маму, которая, по его словам, сделала все для своего сына. Майкл придерживается так называемого «победного» ритуала — перед выходом на старт он слушает музыку. Его девизом стало высказывание тренера Боба Боумэна: «Любое решение всегда внутри нас».

Справка ctv.by

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс родился 30 июля 1985 года в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Плаванием Майкл начал заниматься в возрасте семи лет. До 12 лет параллельно играл в бейсбол и американский футбол.

Заниматься плаванием начал в возрасте семи лет, последовав примеру сестер, а уже в 11 лет Боуман настоял на том, чтобы он стал выступать во всех четырех дисциплинах. Весной 2001 года Фелпс поставил мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем и стал самым молодым пловцом в истории, установившим мировой рекорд.

Фелпс стал знаменитостью после Олимпийских игр 2004 года в Афинах, где он заработал восемь медалей (из них шесть золотых). Он повторил рекорд российского гимнаста Александра Дитятина по общему количеству медалей, полученных за одну Олимпиаду, установленный в 1980 году.

В 2004 году Боба Боумэна перевели в Мичиган, и Майкл поехал вместе с ним. Он поступил в Университет Мичигана на отделение «Спортивный маркетинг и менеджмент», продолжая тренироваться под руководством первого тренера. В настоящее время атлет проплывает в неделю около 50 километров, а также трижды устраивает силовые тренировки. Подготовка Фелпса отличается от той, которую обычно проводят пловцы. Например, он спит в барокамере и окунается в ванны со льдом.

Пловец увлекается видеоиграми и любит смотреть телепередачи. Выступает за команду «Акватик клаб» из города Балтимора, в котором в честь него названа улица.



