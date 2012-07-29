Рекорды Олимпиады 2012. 16-летняя спортсменка из КНР установила мировой рекорд по плаванию

Новости Олимпиады. 16-летняя китаянка Йе Шивень установила мировой рекорд в комплексном плавании на Олимпиаде-2012 на 400 м среди женщин. Йе, преодолела дистанцию за 4 минуты 28,43 секунды. Прежний рекордсмен австралийка Стефани Райс преодолела эту же дистанцию на Олимпиаде-2008 в Пекине за 4 минуты 29,45 секунды.

Йе Шивень, обладательница золотой медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне:

Конечно, я мечтала о золоте Олимпиады, но никак не ожидала, что смогу установить мировой рекорд. Вообще стараюсь оставлять все мысли, когда прыгаю в воду, да и о тактике на заплыв особо не задумывалась. Просто хотелось сделать то, что умею, над чем так долго работала. Признаться, по ходу заплыва мне казалось, что нахожусь позади соперниц, поэтому я так сильно старалась прибавить. Однако перед брассом поняла, что нахожусь в тройке - это придало мне уверенности.

Олимпийская чемпионка Йе Шивень родилась в городе Чжэцзян 1 марта 1996 года. Рост - 172 см, вес - 64 кг. Спортсменка впервые принимает участие на Олимпийских играх. Её спортивный дебют состоялся в сборной Китая в 2010 году. Уже через год (в 2011 году) девушка стала чемпионкой мира на 200 м, в 2010 - двукратной чемпионкой Азиатских игр.

Спортом занимается с 2003 года. По словам Йе, в секцию плавания она записалась после того, как воспитательница в детском саду заметила, что у девочки длинные руки. Среди любимых занятий Йе – просмотр телевизора и чтение детективов.

Справка ctv.by

Китаец Сунь Ян стал победителем финального заплыва на 400 м кролем на Играх в Лондоне, установив при этом олимпийский рекорд. Пловец показал время 3.40,14, которое отныне и является высшим олимпийским достижением в данной дисциплине.

Второе место в этой дисциплине занял спортсмен Южной Кореи Пак Тэ Хван (3.42,06). При этом он был дисквалифицирован за фальстарт, но после просмотра записи комиссия Международной федерации плавания (FINA) восстановила пловца и допустила его до решающего старта.

Американец Петер Вандеркай – обладатель бронзовой медали (3.44,69).