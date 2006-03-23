Рейтинг теннисистов

Названы имена лучших теннисистов 2005 года.У мужчин вне конкуренции оказался первый номер мировой классификации Роже Федерер. В прошлом году швейцарец Роже выиграл 11 турниров АТР, в том числе два из серии Большого Шлема. Кроме того, Федерер удерживал первую позицию рейтинга на протяжении всего года, что до него удавалось лишь 4-м теннисистам. У женщин лучшей была признана бельгийка Ким Клийстерс, вернувшаяся на корт после травмы запястья, и поднявшаяся на вторую строчку рейтинга Дабл Ю ТиЭй. 22-х летняя теннисистка завоевала в 2005 году 9 титулов, победив в том числе и на турнире US Open.