Рейтинг самых ярких открытий чемпионата Беларуси по футболу сезона-2011

Нынешний белорусский футбольный сезон, сколько бы ни говорили о кризисе в отечественной игре № 1, можно признать вполне удачным. Хотя бы потому, что впервые наши футболисты оказались с медалями на евроарене. И пускай это первенство молодежное, все равно приятно осознавать, что перспективные футболисты в нашей стране продолжают появляться и заявлять о себе.

Рейтинг чемпионатных открытий мы и попытались составить. Причем, не учитывая разделения на игровые амплуа и умышленно оставив за кадром участников молодежного Евро. О наших героях-олимпийцах упоминать как о перспективных белорусских звездах уже как-то не с руки.

Впрочем, одного героя молодежного датского евро, Александра Перепечко, мы, все же, решили упомянуть.

До многих любителей футбола до нынешнего сезона 22-летний футболист был загадкой. Проведший несколько лет в Латвии, где в составе рижского «Сконто» Перепечко успел стать чемпионом этой страны, Саша вернулся в Беларусь и пополнил ряды столичного «Динамо».

Отличиться за «бело-голубых» Александру удалось уже в первом туре в матче против «Белшины». Уверенная игра молодого хавбека заставила обратить на полузащитника внимание наставника «молодежки» Георгия Кондратьева. Именно Перепечко отправился на Евро, заменив в составе получившего травму Владимира Юрченко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Динамовец отблагодарил Кондратьева за предоставленный шанс. На молодежном первенстве Александр сыграл на прилично высоком уровне.

А в нынешнем чемпионате страны Саша провел за свой клуб 21 матч и отличился двумя мячами и тремя результативными передачами. Отметим также, что Перепечко не получил ни одной желтой либо красной карточки, что говорит о его дисциплинированности и уверенности на футбольном поле.

Жодинский торпедовец Артем Соловей провел нынешний сезон выше всяческих похвал. И пускай в футболе 2011 год в Высшей лиге дебютным для полузащитника никак не назовешь, заметный прогресс в его игре стоит отметить именно в сезоне нынешнем.

Соловей в свои 21 год смог стать настоящим лидером команды. Атаки жодинцев зачастую были завязаны именно на реактивности и техничности Артема. Благодаря своей скорости и силе удара Соловей принес не одну победу «автозаводцам».

Быстроногость и мобильность полузащитник демонстрировал практически в каждом туре. Прочувствовать всю силу удара Артема удалось и чемпиону страны. Всего же в 31 матче чемпионата торпедовец забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

К открытиям года причислим и, скажем так, официального московского спартаковца Дмитрия Хлебосолова, выступавшего на правах аренды за новополоцкий «Нафтан». Не самый габаритный форвард берет другим – скоростью и умением забивать в компенсированное время матча.

От действий Хлебосолова в последние игровые моменты пострадал не один соперник. К примеру, в 12-м чемпионатном туре огорчился бронзовый призер и действующий обладатель Кубка Беларуси «Гомель». Да еще и на своем поле. Голевой удар Хлебосолова на 92-й минуте принес три очка Новополоцку.

Всего же в 30 поединках чемпионата Дмитрий поразил ворота соперников шесть раз и трижды ассистировал партнерам.

Чемпионы страны из Борисов также славятся умением находить и раскрывать в полной мере свои футбольный таланты. К открытиям нынешнего сезона мы решили отнести двух игроков БАТЭ. Это Олег Патоцкий, которому нынешним летом исполнилось только 20, и Максим Володько, и вовсе справивший в ноябре 19-летие.

Патоцкий дебютировал в чемпионате Беларуси еще в прошлом сезоне, сыграв за «желто-синих» две встречи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В нынешнем сезоне Олег впервые отличился за свою команду. В 14-м туре полузащитник приложил ногу к разгрому «Днепра». Еще дважды Патоцкий ассистировал партнерам.

Добавим, что в чемпионате-2011 невысокий хавбек, чей рост составляет 168 см, провел девять встреч.

А вот Максим Володько сыграл на одну встречу меньше партнера по команде, но отличиться результативными действиями также успел. В 28-м туре тогда еще 18-летний полузащитник забил в ворота жодинского «Торпедо».

Так держать, борисовчане!

Для брестского «Динамо» сезон выдался тяжелым, но плюсы у тернистого выступления команды с берегов Буга имеются. Футбольная общественность познакомилась с молодыми и перспективными Евгением Клопоцким и Кириллом Премудровым. После летней смены динамовского главкома и тот, и другой стали регулярно попадать в основной состав брестчан. Доверием Сергея Ковальчука Клопоцкий и Премудров воспользовались сполна.

19-летний полузащитник Премудров, пускай и не смог отметиться в 15 играх чем-то кроме удаления в одном из матчей, своей надежной игрой все же завоевал право играть за главную команду Брестчины.

А вот 18-летний защитник Евгений Клопоцкий за 12 проведенных в чемпионате встреч даже успел отличиться. Пострадал от головы игрока обороны «Динамо» вице-чемпион страны – солигорский «Шахтер». Клопоцкий, кстати, тогда положил начало самому крупному поражению «горняков» в сезоне – 0:4.

Самым юным в нашем обзоре открытий стал воспитанник гродненского «Немана» Павел Савицкий. Буквально за один год 17-летний футболист из дублера превратился в игрока основы «желто-зеленых». Дебютный мяч в Высшей лиге атакующий полузащитник гродненцев провел в 17-м туре в матче против бобруйской «Белшины», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В итоге, за 28 проведенных встреч гродненский вундеркинд стал одним из самых результативных игроков своей не блиставшей в сезоне команды. В активе Паши – пять забитых мячей и шесть голевых передач.

Да и в целом яркая игра Савицкого породила вокруг футболиста массу разговоров и слухов, связывающих дальнейшую игровую карьеру Павла с ведущими командами Беларуси и России.