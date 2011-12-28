Рейтинг самых красивых дальних голевых ударов чемпионата Беларуси по футболу 2011 года

Мячей, забитых отечественными Робин Гудами с 20-30 метров, было нынче в достатке.

10. Дэвид Лазари, ФК «Динамо» (Брест).

Своим ударом практически с 30 метров полузащитник застал врасплох голкипера солигорских «горняков» Юрия Цыгалко.

Этот день поклонники брестчан запомнят не только благодаря красивому удару Лазари. Динамовцы в 22-м туре нанесли самое крупное поражение вице-чемпиону страны в нынешнем сезоне – 4:0.

9. Станислав Драгун, ФК «Динамо» (Минск).

Мозг, мотор и сердце минских атак вряд ли попал бы в наш топ, не случись рикошет, благодаря которому мяч уютно обосновался в правом нижнем углу витебских ворот. Этот мяч, как и брестский, был также забит в 22-м туре.

8. Сергей Матвейчик, ФК «Гомель».

Нельзя было обойти стороной находчивость защитника «Гомеля». Не каждый нападающий осмелится с такого угла пробить по воротам. И как пробить!

7. Сергей Глазюков, ФК «Витебск».

Мяч по замысловатой траектории в третий раз в матче влетел в ворота «Минска». Вот такой была эффектная точка в победоносном для «Витебска» матче 6-го тура. Тогда команда о вылете в Первую лигу даже не задумывалась.

6. Дмитрий Комаровский, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Дмитрий забил гол очень похожий на предыдущий, витебский. С той лишь разницей, что обыгрывать никого не пришлось. Это за него сделал Александр Алумона. Пас темнокожего российского легионера после впечатляющего рейда по флангу Комаровский четко и красиво преобразовал в голевой. А «Шахтер» в итоге сыграл тогда вничью с новополоцким «Нафтаном», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

5. Никита Букаткин, ФК «Нафтан» (Новополоцк).

Красоты забитому мячу добавляет и минута, на которой он был отправлен в сетку ворот «Витебска». Судья встречи Александр Евневич уже был готов дать финальный свисток, но Букаткин решил не сводить матч к ничейному исходу. Великолепный удар «нефтяника» принес минимальную победу гостям столицы «Славянского базара» со счетом 1:0.

4. Александр Быченок, ФК «Динамо» (Минск).

Сетка ворот смогла выдержать динамовский напор, в отличие от «Днепра». Пропущенный уже на второй минуте мяч лег на плечи днепровцев неподъемным грузом. Минское «Динамо» тогда выиграло встречу – 2:0.

3. Михаил Гордейчук, ФК БАТЭ (Борисов); Александр Греньков, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Удар футболиста БАТЭ на исходе матча 3-го тура с могилевским «Днепром» стал неберущимся и, как при этом показалось, вполне зрячим. Вознаграждение за старания – заработанное очко для борисовчан на последних минутах игры.

Солигорчанин Александр Греньков в матче 13-го тура поразил не столько силой удара, сколько невероятной точностью. Мяч, пущенный полузащитником метров с 30, стал чем-то недосягаемым для голкипера гродненского «Немана» Сергея Черника.

Красивый гол положил начало разгрому гродненцев. «Шахтер» выиграл ту встречу со счетом 5:0.

2. Рафаэль Ледесма, ФК «Динамо» (Минск); Ренан Брессан, ФК БАТЭ (Борисов).

Минский динамовец Ледесма в поединке 8-го тура эффектно вогнал мяч в «девятку» ворот брестских одноклубников, чем наверняка привел в неописуемый восторг обе дружественно настроенные динамовские фанатские группировки. Гол ведь получился отменным.

Коренной бразилец с белорусским паспортом Ренан Брессан благодаря голевому удару в 32-м туре в ворота могилевского «Днепра» вышел в единоличные лидеры снайперской гонки. Свое бомбардирское лидерство, как известно, полузащитник в заключительном матче чемпионата уверенно упрочил.

1. Александр Быченок, ФК «Динамо» (Минск); Артем Соловей, ФК «Торпедо» (Жодино).

Эффектный мяч Быченка мог стать переломным в выездном поединке против «Гомеля». Увы, партнеры Александра не получили нужную порцию вдохновения. «Динамо» все равно уступило и в матче, и в борьбе за награды чемпионата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Красивый мяч от «автозаводца» Артема Соловья принес его команде и поклонникам куда больше положительных эмоций. Убийственной силы удар похоронил надежды «Нафтана» на удачный исход в противостоянии. Соловей вывел свою команду вперед. Мяч, в итоге, оказался победным.

Оба победителя топа отличились в 32-м туре. В том же, в котором и борисовчанин Брессан взобрался на вторую строчку хит-парада. А это значит, что из чемпионатных игровых дней самым зрелищным выдался предпоследний.