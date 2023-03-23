Регулярный сезон в женском баскетбольном ЧБ завершён

Завершен регулярный сезон в женском баскетбольном чемпионате Беларуси. В последнем матче минский «Горизонт-2» по всем статьям дома уступил гродненской «Олимпии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гостьи фаворитский статус оправдали сполна, оформив двукратное преимущество. Счет 97 на 46 в пользу «Олимпии». В турнирной таблице она финишировала второй, с минимальным отставанием от первой команды «Горизонта». Тройку лучших коллективов замкнул «Минск». Таким образом, восьмерка лучших продолжит борьбу в плей-офф. Не у дел остался «Горизонт».