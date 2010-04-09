Регулярный чемпионат НХЛ близится к своему завершению

С каждым днем обостряется борьба в распределении мест в дивизионах.

«Питтсбург» провел последний домашний матч в регулярном сезоне-2009/10, и сделал это наилучшим из возможных способов, добыв два очка в эффектном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» – 7:3. Главными виновниками столь крупного счета стали Сидни Кросби и Билл Герин, набравшие на двоих семь очков. В активе капитана «пингвинов» в этой встрече значится один гол и три результативные передачи.

«Бостон» дома был сильнее «Баффало» – 3:1. «Тампа» дома выиграла у «Оттавы» – 4:3. «Флорида» на своем льду одолела «Нью-Джерси» – 3:2. Главным творцом этой победы «пантер» стал их голкипер Скотт Клемменсен, игравший до этого сезона за «дьяволов». В этом принципиальном поединке против своего бывшего клуба Клемменсен сыграл просто блестяще, отразив 42 выстрела по своим воротам. «Даллас» дома вырвал победу у «Анахайма» – 3:2. «Миннесота» в гостях одержала победу над «Калгари» – 2:1. «Финикс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелеса» – 3:2.