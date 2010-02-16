Редакторы официального сайта Национальной Хоккейной Лиги сделали свой прогноз итогов хоккейного турнира на Олимпиаде-2010

По их мнению, фаворитами в Ванкувере являются сборные Канады и России, а также действующий олимпийский чемпион - сборная Швеции.

В частности, известный хоккейный аналитик Джон Деллапина выразил мнение, что шведы выиграют вторую Олимпиаду подряд, причем в финале шведской сборной будет противостоять команда США. А вот в матче за третье место, по мнению Деллапины, Канада победит Россию. Ещё один постоянный автор сайта, Дэн Розен, предположил, что чемпионом Игр-2010 станет Канада, которая, по мнению Розена, в финале победит сборную России. А вот редактор сайта Шон Роарк - назвал главным претендентом на победу сборную России.

По мнению Роарка, российская команда в финале Олимпиады победит Финляндию, Канада получит бронзу, а четвертое место займет сборная Швеции.