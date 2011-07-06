«Речное дерби» между «Неманом» и «Днепром» завершилось со счетом 1:1 благодаря двум нелогичным голам

Именуемое в народе «речное дерби» между гродненским «Неманом» и могилевским «Днепром», как и в первом круге чемпионата страны, во втором в минувшую субботу завершилось вничью. Причем с аналогичным счетом 1:1.

Правда, равенство в игре наблюдалось лишь в первые минуты. «Неман» исполнял свою «желто-зеленую» партию довольно уверенно, однако как-то не спеша. Впрочем, моменты у ворот могилевчанина Александра Ленцевича периодически возникали, но процент реализации у гродненских футболистов как обычно хромал.

Правда, стоит отдать должное и голкиперу «Днепра». Ленцевич в первой половине игры был лучшим в составе гостей. Вист он заработал себе двумя отличными сейвами. На 16-й минуте могилевчанин чудом перевел мяч на угловой после удара Алексея Сучкова, а ближе к перерыву то же самое проделал с ударом Павла Савицкого.

После перерыва футболисты «Немана» продолжили усиливать давление на ворота «синего» «Днепра», но делали это все так же неспешно, будто зная, что хотя бы один мяч удастся забить. Однако каково было удивление и разочарование местных болельщиков, когда счет на 55-й минуте открыли днепровцы. Артур Григорян решился на дальний удар, а голкипер «Немана» Сергей Черник среагировал на это запоздало. «Днепр» вышел вперед – 1:0.

Преимущество могилевчан продержалось в матче лишь дюжину минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем ответный гол хозяев своей нелогичностью был похож на днепровский. Евгений Савостьянов, делая целенаправленную передачу на главного голеодора гродненской команды Дмитрия Ковалёнка, неожиданно для самого себя и партнеров по команде стал автором гола. Ничья – 1:1.

В оставшееся время матча взбодрившийся «Неман» прижал своих оппонентов к воротам. Однако в завершающей стадии атак «желто-зеленым» все чего-то не хватало. Иногда последнего паса, иногда точности удара.

В итоге, соперники довольствовались ничейными 1:1. Таким результатом наверняка остались довольны гости, а вот «Неману» впору заняться совершенствованием своей игры в атаке.