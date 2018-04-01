«Растите, боритесь, закаляйте характер, деритесь, но только на хоккейной площадке». Президент – игрокам турнира «Олимпийские надежды»

Новости Беларуси. 1 апреля на льду «Чижовка-Арены» завершился юношеский хоккейный турнир «Олимпийские надежды», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это своеобразное продолжение знаменитой «Золотой шайбы». В невероятно красивом финале победу одержала команда «Грифоны» в серьезнейшей борьбе с другой столичной дружиной – командой «Медведь». 7:2 – результат этой встречи.

Три дня, четыре ледовые дружины, шесть поединков и в итоге – зрелищный, контактный, а главное, эмоциональный турнир. Для любителей юношеского хоккея первые соревнования «Олимпийские надежды» стали приятным сюрпризом. Родители и болельщики не утихали на трибунах.

А юные хоккеисты – на льду. Эмоции действительно били через край. Спортивная борьба развернулась за каждый сантиметр на пути к воротам противника. В «Чижовка-Арене» собрались лучшие из лучших – соперники, знакомые по соревнованиям «Золотая шайба». Выходцам из городских и районных клубов такие турниры не просто школа и опыт, а мотивация для рывка вперед. Воскресные поединки обнадеживают: в стране подрастает новое поколение хоккеистов.

Это шайба с матча «Миража» и «Олимпа». Могилевская область и Брестская спорили, кто лучше. Конечно, в таких поединках всегда есть победитель. Но ребят объединяет то, что они белорусы. И те, и другие за то, чтобы белорусский хоккей становился лучше. Итоговый счет – 3:6 в пользу «Олимпа». Однако самая главная интрига турнира «Олимпийские надежды» – поединок команд «Грифоны» и «Медведь».

Иван Воляк, нападающий хоккейной команды «Грифоны»:

Все команды, на самом деле, очень сильно готовились. Четыре команды – все очень хорошо подготовлены. Все финалисты «Золотой шайбы». Особенно «Медведи» на очень хорошем уровне, на самом деле.

Марк Рудаковский, защитник хоккейной команды «Грифоны»:

Мы получаем удовольствие. Набираемся опыта игрового. Мы думали, что выйдем, и будет сложная игра, но вышли. Они, наверное, нас забоялись, и мы начали играть хорошо. И «Грифоны», и «Медведь» – команды из Минска. Обе сражались в финале «Золотой шайбы». Тогда победили «медвежата». Но сегодня они не смогли сдерживать атаки «Грифонов». «Грифоны» с первых минут перехватили инициативу у соперников, и два периода игра была у ворот команды «Медведь», шайбы – там же. «Медвежатам» удалось размочить счет только за 8 минут до окончания третьего периода. И даже забросить еще одну шайбу. Но «Грифоны» до этого забросили недосягаемо больше. Итоговый счет – 7:2. На трибунах вместе с другими родителями юных хоккеистов находился Президент Александр Лукашенко. Глава государства также не скрывал эмоций. И на льду – тоже.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, это любители, еще маленькие, начинающие. Может, они и станут когда-то профессионалами в этом не мужском уже виде спорта. Женщины и девушки нас серьезно начали поджимать в хоккее. Мы провели «Золотую шайбу». Все вы наблюдали за этими соревнованиями. Тысячи, десятки тысяч наших малышей разных возрастов приняли участие в этих прекрасных соревнованиях. Мы дали возможность всем желающим, любящим хоккей и не занимающимся в спортивных школах, показать свое мастерство. Был очень серьезный отбор. Лучшие команды встретились в столице нашей родины – в Минске – в финальных соревнованиях. И тогда победили «Медведи». И вот «Олимпийские надежды». Четыре лучшие команды из тех соревнований, которые прокатились по всей стране в виде «Золотой шайбы», четыре лучшие команды скрестили свои клюшки здесь, на этом льду.

Победителю, конечно, достаются главные трофеи, но Президент в речи упомянул другие команды. Александр Лукашенко:

Я хочу особенно отметить ребят из Брестской и Могилевской областей. Вы просто молодцы. Я знаю, в Бресте, Могилеве хоккей начинался на моих глазах. И вы – те росточки, которые произошли от тех зерен, которые были посеяны десяток-полтора десятка лет тому назад. Вы – будущее нашего хоккея. Вы достойно сражались с грандами нашего хоккея, которых представляли минчане – две минские команды. И у них, у «Грифонов», которые проиграли финал «Золотой шайбы», была возможность взять реванш за то поражение. И они это сделали сегодня очень достойно.

Главный победитель – белорусский болельщик, национальная система развитие спорта. Сегодня этим ребятам по 13-14 лет, но скоро кто-то из них будет выступать за страну на мировых первенствах. Александр Лукашенко:

Глядя на вас, я подумал: наверное, скоро мы будем бороться в финале взрослого Чемпионата мира. А может быть, будем и побеждать, как когда-то было при этих ребятах, которые стоят рядом со мной. После них – пропасть. Вы – наша надежда – и не только олимпийская. Вот суть сегодняшних баталий на этом льду. Поэтому я хочу поздравить всех участников с этим прекрасным фестивалем, поблагодарить тренеров, которые подготовили ребят. Вы были сегодня уже, спустя несколько месяцев, на голову выше тех, кто играл в «Золотой шайбе» в финале. А ведь, в основном, были вы, ребята. Растите, боритесь, закаляйте характер, деритесь, но только на хоккейной площадке. Здоровья, счастья, успехов вам и новых побед. Не огорчайтесь, кто проиграл, потому что поражения закаляют характер. Ищите возможность взять реванш за свое поражение.

Глава государства не мог обойти вниманием и собравшихся на трибунах родителей юных хоккеистов. Он сам такой – его сын, Николай Лукашенко – капитан «Грифонов». Александр Лукашенко:

Я благодарю родителей. Без вас их не было бы. Я знаю, сколько труда и терпения отнимает подготовка хоккеиста. Вы просто молодцы. И поверьте (я обращаюсь к родителям) – это сторицей окупится. Ваши дети будут не только здоровыми – они вырастут настоящими патриотами нашей страны. Счастья, успехов и будущих побед! Кульминационная часть турнира – вручение победных трофеев призерам – прошла с участием именитых хоккеистов – Андрея Мезина, Сергея Стася, Олега Антоненко и Андрея Михалева. Взять из их рук клюшку – дорого стоит! Все четыре команды были приглашены на лед. Никто не ушел без подарка.