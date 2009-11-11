Раскрыт секрет победы над Валуевым

Британский супертяжеловес Дэвид Хэй, примеривший чемпионский пояс WBA после победы над россиянином, раскрыл секрет своего успеха.

Новый чемпион признался в интервью, что за 10 недель до боя полностью отказался от секса и выпивки, что и помогло ему победить «Зверя с востока». По словам Хэя, столь длительный период воздержания дался ему нелегко, но стал ключевым фактором в борьбе за титул.

Во время тренировочного сбора Дэвид Хэй добровольно обрек себя на затворничество. Он жил отдельно от семьи и почти не виделся с друзьями. По словам чемпиона, это была самая большая жертва, которую он принес на алтарь победы, пишет Dailymail.

Напомним, в минувшие выходные в Нюрнберге состоялся титульный поединок Николая Валуева с британцем Дэвидом Хэем, по итогам которого россиянин потерял свой пояс чемпиона WBA. Хэй победил по очкам раздельным решением судей (116:112, 116:112, 114:114).