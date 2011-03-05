Пятый матч ХК «Динамо» и ХК «Локомотив» стал самым осторожным в четвертьфинальной серии

Оптимальный состав в Ярославле Марек Сикора выпустить на лед не смог. Приболел Сергей Дрозд, что вынудило наставника внести изменения в четвертое звено. Еще недавно это не стало бы проблемой, но блестящее выступление молодежной тройки в плей-офф все перевернуло. И теперь мы вынуждены констатировать: полноценно заменить Дрозда Сергей Варламов не смог.

Еще одна рокировка – Андрей Антонов вместо напортачившего Хенри. А Роберта Эша сменил Андрей Мезин.

Значение пятого поединка понимали и команды. Так что, словно сговорившись, «Динамо» и «Локомотив» провели самый осторожный матч в этом четвертьфинале. В такой хоккей минчане умеют играть, может быть, даже лучше «железнодорожников». Так что гостевые контратаки регулярно разрывали оборонительные порядки Ярославцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К сожалению, голкипер «Локо» Дмитрий Кочнев на сей раз почти не ошибался, сделав в итоге 30 сэйвов. В единственный раз он не выручил свою команду под занавес первого периода, когда «Динамо» реализовало большинство.

Справедливости ради скажем, что шансов у вратаря почти не было. Петер Подхрадски попал точно в девятку.

Неприятной особенностью этого матча стало судейство. Арбитры Черенков и Анисимов далеко не всегда принимали взвешенное решение. В частности, они оставили «Динамо» в меньшинстве на 35 минуте после не вполне очевидного нарушения Глазачева.

«Локомотив» численным перевесом воспользовался: Андрей Кирюхин сравнял счет.

Первый в этой серии овертайм показал, что «Локомотив» сохранил больше сил на концовку. Александр Калякин поставил в матче точку на 65 минуте.

Вновь ошиблись минские защитники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В частности, снова оплошал Давид Петрашек. 1:2 и 2:3 в серии.