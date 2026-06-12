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Пятиборец Марук не смог пробиться в финал этапа Кубка мира в Будапеште

12 июня 2026 12:30
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Максим Марук не смог пробиться в финал этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале «А» наш пятиборец перед заключительной дисциплиной, лазер-раном, был на комфортной 4-й позиции. Но неудачно прошел дистанцию со стрельбой и в итоге финишировал 11-м. Этот результат не позволил Максиму Маруку войти в когорту сильнейших.

Во втором полуфинале борьбу за путевки в решающий раунд соревнований ведут еще два белоруса – Иван Хамцов и Владислав Мелкозеров. Напомним, сегодня в вечерней части программы медали разыграют женищны, среди них и наши спортсменки Виолетта Гуреева и Мария Гнедчик.

# Спортивные соревнования

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