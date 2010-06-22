Пятая победа ФК «Шахтер» подряд, в этот раз над «Витебском»

Солигорский «Шахтер» продлил свое победное шествие по турнирной таблице. «Шахтер» сполна поквитался с «Витебском», который на первом круге лишил горняков победе в компенсированное время. Тогда матч закончился ничьей, нынче команда проигрывать не собиралась.

Поэтому с самого начала взяла инициативу в свои руки. Не прошло и четверти часа, как солигорчане должны были открывать счет. Но витебский вратарь спас ситуацию от неминуемого, казалось бы, гола. Впрочем, до перерыва этот эпизод стал единственным опасным моментом.

Зато вторая половина матча голевые аппетиты аудитории удовлетворила сполна. Результативными действиями отличались приезжие футболисты. На 48-ой минуте вогнал мяч в сетку Павел Снетко. Не так давно верой и правдой служивший цветам «Витебска» и будучи тогда любимцем местной публики.

Спустя 10 минут, поздравления партнеров принимал Дмитрий Комаровский, который последние несколько сезонов обитал в Новополоцком «Нафтане». Буквально сразу преимущество можно было довести до крупного, но вратарь соперника снова был на высоте. Но тут забил «Витебск» и счет стал 1:2. Гости в самой концовке отличились еще раз, и привели цифры на табло в окончательный вид. «Шахтер» праздную победу, причем 5 подряд.

«Белшина» и жодинское «Торпедо». Бобруйск дважды рукоплескал успеху своих кумиров в этот вечер. Сергей Коваленко эффектный ударом на 65-ой минуте открыл счет. За 8 минут до финального свистка он выступил в роли ассистента и был забит второй гол.