Пять матчей были сыграны минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ

Подробнее о поединке Анахайма и Детройта, активно борющихся за право принять участие в плей-офф.

Успех «уток» предопределил великолепно сыгравший страж ворот калифорнийской дружины Йонас Хиллер. На его счету 46 отраженных бросков. Капитулировал швейцарец лишь однажды, когда в самом конце второго периода Павел Дацюк реализовал буллитный выход один на один. Правда, к тому времени хоккеисты Анахайма уже вели с разницей в три шайбы. Голы у уток на счету Райана Уитни, Кайла Чипчуры и Бобби Райана. В итоге Анахайм победил 3:1. теперь от зоны плей-офф «уток» отделяют три очка.

Также стоит отметить победу абсолютно худшей команды лиги – Эдмонтона —над Филадельфией.

Баффало – Оттава 2:4

Чикаго – Сент-Луис 2:3

Калгари – Каролина 4:1

Эдмонтон – Филадельфия 1:0

Анахайм – Детройт 3:1