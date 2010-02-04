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Пять матчей были сыграны минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ

04 февраля 2010 15:23
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Подробнее о поединке Анахайма и Детройта, активно борющихся за право принять участие в плей-офф.

Успех «уток» предопределил великолепно сыгравший страж ворот калифорнийской дружины Йонас Хиллер. На его счету 46 отраженных бросков. Капитулировал швейцарец лишь однажды, когда в самом конце второго периода Павел Дацюк реализовал буллитный выход один на один. Правда, к тому времени хоккеисты Анахайма уже вели с разницей в три шайбы. Голы у уток на счету Райана Уитни, Кайла Чипчуры и Бобби Райана. В итоге Анахайм победил 3:1. теперь от зоны плей-офф «уток» отделяют три очка.

Также стоит отметить победу абсолютно худшей команды лиги – Эдмонтона —над Филадельфией.

Баффало – Оттава 2:4
Чикаго – Сент-Луис 2:3
Калгари – Каролина 4:1
Эдмонтон – Филадельфия 1:0
Анахайм – Детройт 3:1

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