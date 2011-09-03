Пути «Юности» и «Металлурга» к очному противостоянию в финале Кубка Беларуси

Для «Юности» старт сезона оказался легким и совершенно благополучным. Бобруйский «Динамо-Шинник», находившийся на тот момент в процессе активного формирования состава, не смог оказать минчанам сколько-нибудь серьезного сопротивления. Тем более, что переиграть появившегося в воротах «Юности» Мику Оксу юным подопечным Владимира Заблоцкого было заведомо крайне сложно.

7:0 – первую шайбу хозяев в сезоне забросил один из новичков команды Игорь Ревенко. Помимо него в стартовом матче блеснул Константин Захаров, оформивший дубль. Полезно сыграли Олег Тимченко, Сергей Якимович, Иван Усенко, Сергей Яновский.

Далее «Юность» отправилась в Солигорск в гости к «Шахтеру». А ведь совсем недавно команды сыграли два противоречивых спарринга. Сперва минчане были крупно биты «горняками», но затем сумели реабилитироваться у себя на площадке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кубковый матч также получился крайне упорным. «Юность» вела в счете к началу заключительной трети 3:0 (отметим дубль Сергея Заделенова), но «Шахтер» вдохновенно провел третий период, и Павел Развадовский с Владимиром Михайловым обеспечили соперникам овертайм. И, как стало ясно позже, серию буллитов. В ней снова преуспел Заделенов, и «Юность» выиграла ключевой, возможно, матч группового этапа – 4:3.

Впрочем, впереди у подопечных Михаила Захарова был еще «Гомель». Скорости, борьба, эмоции – все соответствовало самым высоким требованиям. За «Гомель» полезно сыграл Михаил Стефанович, организовавший две шайбы в ворота хозяев.

«Юность» презентовала столичной публике новых легионеров – словаков Патрика Валчака и Матуша Визвари. Им отличиться не удалось, зато забил Владимир Денисов, который ищет себе новый клуб, а пока защищает цвета «Юности» в Кубке Беларуси.

К началу третьего периода гомельчане были впереди – 4:3, но преимущество сохранить не смогли: Игорь Ревенко и Андрей Карев склонили чашу весов в пользу «Юности» – 5:4.

Обыграв основных соперников, минчане почти гарантировали себе выход в финал. В оставшихся матчах им оставалось обыграть «Могилев» и «Витебск», что и было без проблем сделано: 6:1 и 4:1. В последнем матче за «Юность» отличился и еще один новичок – Николай Стасенко, в августе покинувший расположение хабаровского «Амура».

Лучшими бомбардирами минчан на групповой стадии стали Константин Захаров, Сергей Заделенов и Олег Тимченко. Отметим и Мику Оксу: финн отразил 93,4% бросков.

«Металлург» начал со скромной победы на дебютантами сезона – «Лидой», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Никита Осипов в начале второго периода открыл счет шайбам «сталеваров» в Кубке. К старту заключительной трети вел уже 3:0, но пропустил одну шайбу в дальнейшем, хоть на общем итоге встречи это никак не отразилось – 3:1.

А вот следующий матч, с «Неманом», должен был стать для «сталеваров» ключевым. События этом поединке развивались так: в середине первого периода с интервалом всего в одну минуту новичок «Металлурга» Вячеслав Андрющенко, в прошлом сезоне выступавший за «Юность» в МХЛ, забросил сразу две шайбы. Артем Божко, новобранец «Немана», обострил интригу во второй трети, но Андрей Макров, реализовав большинство, снял все вопросы в третьей 20-минутке. Впрочем, Божко еще оформил дубль, что «Неман», впрочем, не спасло – 2:3.

А вот матч с МХЛовской «Юностью» оказался для дружины Василия Спиридонова легкой прогулкой, о чем говорит и счет – 5:1 в пользу «горняков». Отметить стоит, пожалуй, российского новичка «Металлурга» Константина Баранова, к заброшенной шайбе добавившего две результативные передачи.

Несложным оказался и поединок с «Брестом» – 6:1. В этой встрече солировал Дмитрий Игошин, оформивший дубль.

Перед заключительным поединком групповой стадии догнать «Металлург» еще мог «Химик-СКА», что сделало субботнюю встречу между этими командами весьма значимой. Игра показала, что новополоцкий клуб – соперник серьезный.

На протяжении двух периодов «сталевары» владели некоторым преимуществом, что вылилось в голы Вячеслава Андрющенко, Антона Пульвера и Кирилла Брикуна. Но два точных броска Юрия Елисеенко оставили пространство для различных вариантов в концовке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однако заключительную треть уверенно провел «Металлург»: Брикун оформил дубль, по шайбе забросили Константин Баранов и Андрей Макров. Второй финалист определился.

Лучшим бомбардиром «сталеваров» на групповом этапе стал Никита Осипов (2 шайбы, 5 голевых передач), но отметить хотелось бы и лучшего снайпера команды – Вячеслава Андрющенко, забившего пять голов.