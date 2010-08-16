Прыжки в воду. Белорус Вадим Каптур завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы

В заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходил в венгерском Будапеште, в копилке белорусов появилась еще одна медаль. Бронзу в прыжках с 10-метровой вышки завоевал Вадим Каптур.

В финале он набрал 515,8 десятых балла. Интересно, что отставание от серебряного призера составило чуть более полубалла. Другой наш соотечественник, который выступал в финале, Тимофей Гордейчик, завершил состязания на 7 позиции.

Пробовала свои силы в главном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем Александра Герасименя. Однако быстрых секунд она не показала, завершив состязания на 5 позиции.

Всего по итогам континентального первенства белорусы завоевали 4 награды.

Сергей Тулупов, телекомпания СТВ.