Протас и Шарангович отметились результативными действиями в НХЛ

Голевой пас Алексея Протаса помог «Вашингтону» одержать победу над «Коламбусом» в одном из матчей чемпионата НХЛ. Таким образом, белорус набрал бомбардирские баллы во второй встрече кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард оказался причастен ко второму взятию ворот. Хоккеист действовал в третьем звене, провел 13 минут 36 секунд и отметился силовым приемом. В 29-ти матчах сезона Протас имеет 3+12. Его клуб переиграл «Коламбус» в овертайме – 3:2. Викторию столичникам принес легендарный Александр Овечкин, прервавший наконец свою безголевую серию. Ассист записал на личный счет и другой наш представитель в НХЛ Егор Шарангович. Данное действие стало уже 20-м в сезоне. Нападающий «Калгари» фактически организовал гол Линдхольма. Земляк провел на льду более 22-х минут и трижды угрожал воротам. Показатель полезности – «+1». «Калгари» разгромил «Анахайм» – 3:0.