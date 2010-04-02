Прошли первые четвертьфинальные матчи футбольной лиги Европы

Немецкий «Гамбург» принимал бельгийский «Стандард».

Счет открыли гости – на 31-й минуте отличился Мбокани. На 42-й минуте Петрич счет с пенальти сравнял, а в самом конце первого тайма ван Нистелрой установил окончательный счет – 2:1.

Заметим, что еще два поединка завершились с тем же счетом. Английский «Ливерпуль» на выезде уступил португальской «Бенфике». Счет открыли гости – на 9-й минуте отличился Аггер. А другой английский клуб – «Фулхэм» — в родных стенах победил немецкий «Вольфсбург». А вот в испанском дерби «Валенсия»-«Атлетико» зафиксирована ничья – 2:2.

Ответные матчи пройдут 8 апреля.