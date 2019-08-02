«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре

Безудержный танец под пульсирующий бит – сайклинг придумали в Штатах. Всего за пару лет этот ни на что не похожий вид фитнеса похитил сердца миллионов. Сегодня тысячи женщин и мужчин под зажигательные ритмы клубной музыки в окружении неоновых ламп наматывают сотни километров навстречу идеальному телу и душевному равновесию!

Скептики, которые считают, что крутить педали в помещении уныло и скучно, просто обязаны принять участие в этом безумном заезде! Несколько лет назад в ряды велогонщиков вступила и Анастасия.

Анастасия Руднева-Калачинская, сертифицированный инструктор indoor cycling:

Когда я была на первой тренировке, минуте на 15-ой я подумала: «Боже, где я нахожусь? Где мои вещи, надо отсюда тикать». Самое классное в сайклинге – ощущение после тренировки. Ты выходишь с ощущением, что ты можешь сделать больше, ты ставишь каждый раз перед собой цели и у тебя возникает какое-то чувство эйфории. Перед началом занятия тренер с особым пристрастием настраивает велосипед конкретно под ваши параметры, во время интенсивного заезда должно быть максимально комфортно.

К слову, вероятность получить травму на тренажёре равна нулю, нога всегда пристегнута. Анастасия Руднева-Калачинская:

Есть четыре основные позиции рук. Первая – как сейчас, вторая – сбоку от руля, третья – наверху руля, при этом обычно мы встаём. И четвёртая – кладёте локти на специальные выемки, в этой позиции мы обычно спринтуем или работаем с ягодицами. Перед получасовым заездом следует размяться, мышцы всегда должны быть в тонусе. После чего вы становитесь частью безумной гонки!

Главный секрет сайклинга – тон и интенсивность тренировки задаёт бодрый бит. Взамен получаешь невероятное удовольствие, когда каждое движение тела чётко повторяет ритм трека. Чувствуешь себя суперзвездой! Одна из техник сайклинга – спринт. Нужно максимально быстро вращать педали. Рекорд этой студии – 64 километра в час. Скорость, сопротивление и пульс транслируются на экран тренажёра – это позволяет следить за своими достижениями и неслабо мотивирует.