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«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре

02 августа 2019 11:59
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Безудержный танец под пульсирующий бит – сайклинг придумали в Штатах. Всего за пару лет этот ни на что не похожий вид фитнеса похитил сердца миллионов.

Сегодня тысячи женщин и мужчин под зажигательные ритмы клубной музыки в окружении неоновых ламп наматывают сотни километров навстречу идеальному телу и душевному равновесию!

«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре-1

Скептики, которые считают, что крутить педали в помещении уныло и скучно, просто обязаны принять участие в этом безумном заезде! Несколько лет назад в ряды велогонщиков вступила и Анастасия.

«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре-4

Анастасия Руднева-Калачинская, сертифицированный инструктор indoor cycling:
Когда я была на первой тренировке, минуте на 15-ой я подумала: «Боже, где я нахожусь? Где мои вещи, надо отсюда тикать».

Самое классное в сайклинге – ощущение после тренировки. Ты выходишь с ощущением, что ты можешь сделать больше, ты ставишь каждый раз перед собой цели и у тебя возникает какое-то чувство эйфории.

Перед началом занятия тренер с особым пристрастием настраивает велосипед конкретно под ваши параметры, во время интенсивного заезда должно быть максимально комфортно.

«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре-7

К слову, вероятность получить травму на тренажёре равна нулю, нога всегда пристегнута.

Анастасия Руднева-Калачинская:
Есть четыре основные позиции рук. Первая – как сейчас, вторая – сбоку от руля, третья – наверху руля, при этом обычно мы встаём. И четвёртая – кладёте локти на специальные выемки, в этой позиции мы обычно спринтуем или работаем с ягодицами.

Перед получасовым заездом следует размяться, мышцы всегда должны быть в тонусе. После чего вы становитесь частью безумной гонки!

«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре-10

Главный секрет сайклинга – тон и интенсивность тренировки задаёт бодрый бит. Взамен получаешь невероятное удовольствие, когда каждое движение тела чётко повторяет ритм трека. Чувствуешь себя суперзвездой!

Одна из техник сайклинга – спринт. Нужно максимально быстро вращать педали. Рекорд этой студии – 64 километра в час. Скорость, сопротивление и пульс транслируются на экран тренажёра – это позволяет следить за своими достижениями и неслабо мотивирует.

«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре-13

Сайклинг не только заряжает бешеной энергией, вдохновляет, но и максимально быстро избавляет от горе-килограммов!

Анастасия Руднева-Калачинская:
Очень частая ошибка: многие думают, что здесь работают только ноги, но помимо ног прорабатывается всё тело, вы включаете мышцы, чтобы держать корпус, баланс. Есть треки, где мы отклоняемся, отжимаемся, отводим таз ближе-дальше, включаются ягодицы, руки, плечи, бицепс, вес всё, на самом деле, работает.

Самое главное, что на следующий день после тренировки по сайклингу, несмотря на интенсивность упражнений, вы не почувствуете жжения или адской боли в мышцах. Удивительный метод, который позволяет велосипедистам держать себя в форме даже зимой, вам подарит уйму новых впечатлений и поразительную выносливость!

«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре-16

# Фитнес # Анастасия Руднева-Калачинская

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