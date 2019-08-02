«Прорабатывается всё тело». Что такое сайклинг – танец на велотренажёре
Безудержный танец под пульсирующий бит – сайклинг придумали в Штатах. Всего за пару лет этот ни на что не похожий вид фитнеса похитил сердца миллионов.
Сегодня тысячи женщин и мужчин под зажигательные ритмы клубной музыки в окружении неоновых ламп наматывают сотни километров навстречу идеальному телу и душевному равновесию!
Скептики, которые считают, что крутить педали в помещении уныло и скучно, просто обязаны принять участие в этом безумном заезде! Несколько лет назад в ряды велогонщиков вступила и Анастасия.
Анастасия Руднева-Калачинская, сертифицированный инструктор indoor cycling:
Когда я была на первой тренировке, минуте на 15-ой я подумала: «Боже, где я нахожусь? Где мои вещи, надо отсюда тикать».
Самое классное в сайклинге – ощущение после тренировки. Ты выходишь с ощущением, что ты можешь сделать больше, ты ставишь каждый раз перед собой цели и у тебя возникает какое-то чувство эйфории.
Перед началом занятия тренер с особым пристрастием настраивает велосипед конкретно под ваши параметры, во время интенсивного заезда должно быть максимально комфортно.
К слову, вероятность получить травму на тренажёре равна нулю, нога всегда пристегнута.
Анастасия Руднева-Калачинская:
Есть четыре основные позиции рук. Первая – как сейчас, вторая – сбоку от руля, третья – наверху руля, при этом обычно мы встаём. И четвёртая – кладёте локти на специальные выемки, в этой позиции мы обычно спринтуем или работаем с ягодицами.
Перед получасовым заездом следует размяться, мышцы всегда должны быть в тонусе. После чего вы становитесь частью безумной гонки!
Главный секрет сайклинга – тон и интенсивность тренировки задаёт бодрый бит. Взамен получаешь невероятное удовольствие, когда каждое движение тела чётко повторяет ритм трека. Чувствуешь себя суперзвездой!
Одна из техник сайклинга – спринт. Нужно максимально быстро вращать педали. Рекорд этой студии – 64 километра в час. Скорость, сопротивление и пульс транслируются на экран тренажёра – это позволяет следить за своими достижениями и неслабо мотивирует.
Сайклинг не только заряжает бешеной энергией, вдохновляет, но и максимально быстро избавляет от горе-килограммов!
Анастасия Руднева-Калачинская:
Очень частая ошибка: многие думают, что здесь работают только ноги, но помимо ног прорабатывается всё тело, вы включаете мышцы, чтобы держать корпус, баланс. Есть треки, где мы отклоняемся, отжимаемся, отводим таз ближе-дальше, включаются ягодицы, руки, плечи, бицепс, вес – всё, на самом деле, работает.
Самое главное, что на следующий день после тренировки по сайклингу, несмотря на интенсивность упражнений, вы не почувствуете жжения или адской боли в мышцах. Удивительный метод, который позволяет велосипедистам держать себя в форме даже зимой, вам подарит уйму новых впечатлений и поразительную выносливость!