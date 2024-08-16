Промежуточные итоги выступления сборной Беларуси по самбо на Кубке мира в Кыргызстане

8 бронзовых наград. Таков промежуточный итог выступления сборной Беларуси по самбо на Кубке мира в Кыргызстане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На пьедестал поднялись Владислав Мардусевич, Арсений Малицкий, Елена Купава, Анжела Жилинская, Карина Шут, Полина Грамотнева, Валерия Хрущева и Игорь Мироевский. Кроме того, Мария Кондратьева вышла в финал супертяжелой весовой категории, что гарантировало ей как минимум серебро. На данный момент в общем зачете сборная Беларуси располагается на 6-й позиции.