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Прокопович: В талисмане Чемпионата мира по хоккею-2014 нужно подчеркнуть, что он проходит в Минске, а не просто в Беларуси

15 ноября 2011 10:42
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Такое мнение высказал Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома, в эфире программы «Большой город».

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Год назад наша Федерация по хоккею представляла талисман в виде нашей красивой птицы - бусла - в национальном костюме с надписью «Беларусь». Но я считаю, что еще нужно продумать некоторые моменты и подчеркнуть, что это соревнование проходит в городе Минске. В любом мировом первенстве пишется, в каком городе проходят игры. Например, не просто «Олимпийские игры в Канаде», а «Олимпийские игры в Ванкувере».

# Белоруссия

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