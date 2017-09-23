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Проиграв во втором круге, Александра Саснович покидает турнир в Китае

23 сентября 2017 18:13
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Новости Беларуси. Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в китайском Ухане (призовой фонд 2 миллиона 365 тысяч долларов США), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проиграв во втором круге, Александра Саснович покидает турнир в Китае-1

В первом круге квалификации белоруска в двух сетах взяла верх над китаянкой Чжу Линь – 7:6, 6:4. А во втором круге Саснович проиграла Андреа Петкович из Германии – 1:6, 1:6.

# Теннис # Фотофакт

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