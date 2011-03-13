Проиграв седьмой матч «Локомотиву» – 6:1, ХК «Динамо» (Минск) завершило выступление в КХЛ-2010/2011

Наверное, общее мнение по окончании седьмого поединка – «Динамовцы перегорели». Им не хватило опыта решающих матчей. Отсюда и результат. Согласимся отчасти. Важным фактором стало и то, что игра с самого начала не задалась.

Уже на третьей минуте забытый всеми на дальней штанге Чурилов открыл счет. Фернхольм метался между ним и автором передачи Галимовым, а где был Петрашек вообще неизвестно.

Не пропусти минчане, все могло бы пойти по другому сценарию. Но саму возможность поворота в игре убила глупая ошибка Мезина три минуты спустя – 2:0. В таких поединках разница в две шайбы практически не отыгрывается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Не получился седьмой матч.

Я говорил перед серией, что три домашние игры с «Локомотивом» получились очень тяжелыми, они решали судьбу плей-офф. Практически, мы сыграли 10 игр плей-офф.

Второй период динамовцы боролись, ну а то, что произошло в заключительной трети, в итоге которой счет вырос до крупного – 6:1, это уже не хоккей, а нервы и понимание того, что сезон для минской команды завершен.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

В этой игре мы плохо начали, хотелось лучше. Когда команда хорошо начинала, была надежда на результат. А здесь мы рано пропустили.

Как бы то ни было, но в этом сезоне «Динамо» не заслужило оценки «неуд». Хотя и на отлично минчане не наиграли. Разве что в плей-офф.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Когда мы возвращались на самолете домой, Бородич сказал, что руководство довольно. Мы бились, команда показала хороший хоккей, прежде всего, в плей-офф. Домашние игры были отличные.

Теперь команда тренируется, а руководство ведет работу над созданием «Динамо»-2011/2012, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще в среду стало известно, что Марек Сикора продлил соглашение с клубом на год. А вот Роберта Эша, Петра Сикоры и Томаша Мойжеша мы больше в команде не увидим.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Уже пошло недовольство от этих игроков. Но мы просто не хотим, чтобы они продолжали у нас играть.

Мне сказали, что если я хочу работать в Минске, то контракт продлят.

Меня устраивает Минск: близко к Чехии, условия для хоккея, арена. Только надо лучше работать каждый год в профессиональном хоккее. Мы будем стараться оставлять игроков, а не как всегда: сезон закончился, все уехали. Так нельзя работать. Надо сохранять костяк игроков, с которыми хотим работать.