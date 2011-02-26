Проиграв из-за волнения в дебютном матче плей-офф КХЛ, минское «Динамо» разгромило «Локомотив» из Ярославля – 4:1

Кадрового маневра у Марека Сикоры перед стартом плей-офф почти не было: Мойжиш приболел, Коробов еще не восстановился. Так что ставка была сделана на состав, апробированный с «Магниткой».

Лишь Мезин вернулся в ворота, да Дрозд сменил пассивного в последних матчах Стефановича. Однако выяснилось, что ни тактика и ни стратегия в плей-офф выходит на первый план, а психология.

А как иначе объяснить ошибку Петра Подхрадского в большинстве уже в самом начале матча. Шайба Ткаченко берет исток в неприятностях динамовцев в этом поединке.

Следом «Локомотив» реализовал численный перевес, наметив слабое место в рядах «Динамо»: пару защитников Хенри и Антонов. Андрей еще дважды оказался причастен к нашим провалам в бороне.

Передышку гостям подарил Константин Глазачев. Отметим и пас Петра Сикоры, отвоевавшего шайбу у Калимулина. Но всего за две секунды до конца первого периода Галимов вернул все на круги своя.

Начало второй трети вновь было ознаменовано успехом «Локомотива». Штумпелл потерял подопечного и Рахунек довел перевес хозяев до крупного, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тут дрогнул и Андрей Мезин. Шайбу Субботина от синей линии к обязательным не отнесешь. Марек Сикора сменил вратаря в надежде на чудо. В прошлом, кстати, подобные рокировки динамовцам не раз помогали.

Однако беда одна не ходит. Сергея Демагина толкнули на борт и он отправился в раздевалку. 1:5 и минус ведущий нападающий – таков баланс «Динамо» к середине дебютного матча плей-офф. Но именно в самый сложный момент проявил себя тот командный дух, которого минчанам зачатую не хватало. Глазачев начал атаку, завершенную Петром Подхрадски, и стало полегче. Петр Сикора использовал отличную передачу Йозефа Штумпелла в большинстве. Наконец, вновь «Динамо» реализовало лишнего. Джэфф Платт сократил разницу до минимума. 4:5, заставив «Локомотив» также сменить вратаря.

Третий период обещал многое. По сути, шла игра до шайбы. Забей «Динамо», и ярославцы могли бы рассыпаться. Но случилось иначе. Корсо не смог выбросить шайбу и Талянин реализовал большинство.

Бросок Вашечика в пустые ворота лишь подвел негативный для «Динамо» итог дебютного поединка нокаут-раунда – 4:7. Но в конце встреч мы почувствовали: стартовое волнение минчане уже преодолели.

Ошибки Антонова не остались незамеченными. Во втором мачте его заменил Коробов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вместо бедняги Демагина на лед вышел Стефанович, а Роберт Эш доказал свое право защищать ворота и во второй встрече.

Владимир Вуйтек также решил не возвращать на последний рубеж Кочнева, доверив опытному Вьюхину. Как оказалось – зря. Приглашенный по ходу сезона из Новокузнецка голкипер допустил ключевые ошибки во второй встрече. Даниэль Корсо и Андрей Михалев в первом периоде бросали Вьюхину низом, и тот дважды не успел свести щитки.

Поворот в матче мог случиться, когда Вашечек преуспел на пятаке, но это взятии ворот было отменено, и, видимо, справедливо. Так что Джэфф Платт чуть позже снял все вопросы.

В третьем периоде «Локомотив» ощутимо добавил, пытаясь переломить ход борьбы. Но Михалев не позволил случиться камбэку и попутно оформил дубль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Деметра, реализовав буллит, установил лишь окончательный счет – 4:1 в пользу «Динамо».

Победа на выезде – практически оптимальный вариант для нашей команды.