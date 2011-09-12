Проиграв и во втором матче Боснии и Герцеговине, сборная Беларуси потеряла шансы на попадание на Евро-2012

Настоящего чуда, на которое все-таки надеялись белорусские болельщики после домашнего поражения наших футболистов от боснийцев, ко всеобщему разочарованию не произошло. Команда Бернда Штанге не сумела обыграть или хотя бы устоять в поединке против балканцев и в гостях.

Впрочем, если откровенно, ожидать победы белорусов особо не приходилось. В Зенице боснийцы уступают крайне редко, да и вообще делятся очками, что называется, по большим праздникам.

Следует признать, что залогом успеха сборной Боснии в родных стенах кроме мастерства футболистов, разумеется, в полной мере можно считать и сверхшумную поддержку болельщиков на стадионе. Выдержать давление словно ошалевших от футбольных страстей трибун удается далеко не каждому сопернику боснийцев. Возможно, именно по этой причине уже на 34-й минуте поединка в Зенице белорусы остались в меньшинстве. Хотя с таким же успехом можно говорить и о предвзятости английского рефери Мартина Атткинсона.

Если первая желтая карточка, которую он предъявил Тимофею Калачеву, не вызывает сомнений, то вторая кажется откровенно надуманной. Белорусский полузащитник упал, пожалуй, немного картинно, однако очевидный фол со стороны соперника в данном эпизоде имел место.

Тем не менее, на ход первого тайма удаление Калачева серьезно не сказалось. У ворот Юрия Жевнова возник лишь один по-настоящему опасный момент. После розыгрыша углового боснийские болельщики уже готовы были взорваться от восторга, однако на ленточке Жевнова подстраховал Виталий Трубило, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однажды в первом тайме было по-настоящему жарко и у хозяйских ворот. Павел Ситко заставил кипера Асмира Беговича проявить все свое мастерство. С оным у № 12 боснийской сборной, как показал эпизод, оказалось все в порядке.

Куда тяжелее подопечным Бернда Штанге пришлось во второй половине игры. Хозяева в послеантрактном дебюте организовали своеобразный миништурм владений белорусов.

С хозяйским давлением наши футболисты, пусть и с горем пополам, но справились. Вот только наладить более-менее острую контригру у подопечных Бернда Штанге никак не получалось. Львиная доля белорусских атак грамотно пресекалось подопечным Сафеша Сушича. Опасные моменты у ворот Беговича порой все-таки возникали, но, скорее, сумбурно, чем осмысленно. Честно признаться, стали появляться мысли, что встреча так и завершиться, с нулями на табло.

Однако белорусов подстерегла еще одна неприятность, которая, собственно, и привела к непоправимым последствиям. На 85-й минуте Александр Мартынович жестко сыграл в центре поля, за что был удостоен желтой карточки от судьи Атткинсона, которая стала для нашего защитника второй в матче, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусы вынуждены были доигрывать встречу вдевятером. Таким шансом хозяева не могли не воспользоваться. За три минуты до финального свистка Звездан Мисимович поразил дальний низ ворот Жевнова и принес боснийцам победу – 1:0, сделав для белорусов нынешний евроотбор просто бессмысленным.

Заключительная игра седьмого октября в Бухаресте против сборной Румынии для подопечных Бернда Штанге становится пустой формальностью. Выше третьего места в группе нашей сборной уже не подняться.