Проиграв «Гомелю», брестское «Динамо» продлило свою безвыигрышную серию до восьми матчей

После фееричной победы над минским «Динамо», датированной предыдущим, 14-м туром, футбольный клуб «Гомель» в минувший уикенд оставил ни с чем и брестских динамовцев.

Субботний успех команды Олега Кубарева получился, может быть, и не таким убедительным и эффектным, но стал полновесной трехочковой добычей, которую футболисты с берегом Сожа увезли из города над Бугом.

Первый тайм соперники провели с равновеликими шансами на изменение нулевого счета. На опасный удар со штрафного в исполнении динамовца Рафаэла Лазари гомельчане ответили фактически аналогично – чуть неточно пробил по воротам Игорь Стасевич.

Перед самым антрактом соперники еще по разу снарядили более-менее серьезные атакующие экспедиции в чужую штрафную, после чего ушли в раздевалки под присмотром стартовых нулей на табло.

Голы пошли уже после перерыва, причем, пошли, что называется, откуда совсем не ждали. К бомбардирским способностям гомельчанина Евгений Зуева, так же как и к голевым талантам брестчанина Александра Лебедева, в стане поклонников обеих команд относятся несколько скептически, с прохладцей. А, может, просто их подзабыли. Однако именно этим двум форвардам с разбежкой в четверть часа суждено было поменять цифры на табло.

Сначала на исходе игрового часа отличился нападающий гостей Зуев, а на 75-й минуте, заручившись поддержкой стойки ворот соперника, паритет восстановил динамовец Лебедев. Кстати, каркас ворот олимпийского спорткомплекса «Брестский» встал на защиту хозяев поля еще однажды. В концовке встречи перекладина приняла на себя всю мощь удара Сергея Щегриковича, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А затем сработала прописная футбольная истина. В ответ на неиспользованный момент подопечные Юрия Пунтуса получили голевую пробоину от гостей. По заложенной неделей ранее традиции не смог уйти с поля без забитого мяча Игорь Стасевич. На этот раз хавбек отметился точным дальним ударом за шиворот вратарю.

На том и порешили. «Гомель» выиграл – 2:1. Брестское «Динамо» по-прежнему находится в удручающем табличном положении.