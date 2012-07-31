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Программа соревнований с участием белорусов на Олимпиаде 2012 на 31 июля

31 июля 2012 06:32
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Новости Олимпиады. Сегодня в Лондоне очередной соревновательный день.

Бадминтон:
Алеся Зайцева (одиночный разряд, групповой турнир) - 10.30; 20.30    
Гребля академическая:
- Екатерина Карстен (одиночка, четвертьфиналы) - 11.30-14.40    
Плавание:
- Евгений Цуркин (100 м вольный стиль, заплывы) -  12.00-15.15      
Теннис настольный:
-Владимир Самсонов (четвертьфиналы),
- Виктория Павлович, Александра Привалова (четвертьфиналы) - 12.00-00.00    
Конный спорт:
-Елена Телепушкина, Александр Фоминов (троеборье – преодоление препятствий, финал) - 12.30-18.15
Парусный спорт:   
- Николай Жуковец ("RS:X", гонки ),
- Татьяна Дроздовская ("Лазер-Радиал", гонки) - 14.00-20.00      

Кроме того, состоится жеребьевка смешанного разряда в теннисе, где в стартовых протоколах значатся Максим Мирный и Виктория Азаренко, сообщила в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Олимпиада 2012

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