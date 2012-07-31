Программа соревнований с участием белорусов на Олимпиаде 2012 на 31 июля

Новости Олимпиады. Сегодня в Лондоне очередной соревновательный день.
Бадминтон:
Алеся Зайцева (одиночный разряд, групповой турнир) - 10.30; 20.30
Гребля академическая:
- Екатерина Карстен (одиночка, четвертьфиналы) - 11.30-14.40
Плавание:
- Евгений Цуркин (100 м вольный стиль, заплывы) - 12.00-15.15
Теннис настольный:
-Владимир Самсонов (четвертьфиналы),
- Виктория Павлович, Александра Привалова (четвертьфиналы) - 12.00-00.00
Конный спорт:
-Елена Телепушкина, Александр Фоминов (троеборье – преодоление препятствий, финал) - 12.30-18.15
Парусный спорт:
- Николай Жуковец ("RS:X", гонки ),
- Татьяна Дроздовская ("Лазер-Радиал", гонки) - 14.00-20.00
Кроме того, состоится жеребьевка смешанного разряда в теннисе, где в стартовых протоколах значатся Максим Мирный и Виктория Азаренко, сообщила в программе Новости «24 часа» на СТВ.