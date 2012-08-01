Программа соревнований с участием белорусов на Олимпиаде 2012 на 1 августа

Новости Олимпиады. Дисциплины, в которых выступят белорусы. Расписание на 1 августа
11.00 - 18.15. Стрельба. Виктория Чайка (малокалиберный пистолет 25 м)
12.00 - 15.05. Плавание. Александра Герасименя (100 м вольный стиль, заплывы)
13.30. Теннис. Виктория Азаренко (одиночный разряд, 1/8 финала), Максим Мирный, Виктория Азаренко (смешанный разряд, 1/8 финала)
14.00 - 20.00. Парусный спорт. Николай Жуковец («RS:X», гонки ), Татьяна Дроздовская («Лазер-Радиал», гонки)
15.30. Бокс. Сергей Корнеев (91 кг, 1/8 финала)
16.15. Велоспорт-шоссе. Василий Кириенко (гонка с раздельным стартом, мужчины)
16.30. Футбол. Мужчины, матч группового турнира, Беларусь – Египет.
17.30 - 19.10. Тяжелая атлетика. Дина Сазановец, Марина Шкерманкова (69 кг)
21.30-23.35. Александра Герасименя (100 м вольный стиль, полуфиналы)
22.30. Бокс. Сергей Корнеев (91 кг, 1/8 финала)