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Программа соревнований с участием белорусов на Олимпиаде 2012 на 1 августа

01 августа 2012 12:56
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Новости Олимпиады. Дисциплины, в которых выступят белорусы. Расписание на 1 августа

11.00 - 18.15. Стрельба. Виктория Чайка (малокалиберный пистолет 25 м)

12.00 - 15.05. Плавание. Александра Герасименя (100 м вольный стиль, заплывы)

13.30. Теннис. Виктория Азаренко (одиночный разряд, 1/8 финала), Максим Мирный, Виктория Азаренко (смешанный разряд, 1/8 финала)

14.00 - 20.00. Парусный спорт. Николай Жуковец («RS:X», гонки ), Татьяна Дроздовская («Лазер-Радиал», гонки)

15.30. Бокс. Сергей Корнеев (91 кг, 1/8 финала)

16.15. Велоспорт-шоссе. Василий Кириенко (гонка с раздельным стартом, мужчины)

16.30. Футбол. Мужчины, матч группового турнира, Беларусь – Египет.

17.30 - 19.10. Тяжелая атлетика. Дина Сазановец, Марина Шкерманкова (69 кг)

21.30-23.35. Александра Герасименя (100 м вольный стиль, полуфиналы)

 

22.30. Бокс. Сергей Корнеев (91 кг, 1/8 финала)

# Олимпиада 2012

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