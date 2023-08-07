Программа II Игр стран СНГ на 7 августа. Самый насыщенный день ждёт легкоатлетов

Торжественная церемония открытия Игр стран СНГ состоялась в субботу в Минске. Сегодня, 7 августа, в их программе четвертьфинальные и полуфинальные поединки по боксу у девушек, они пройдут на ледовой арене «Локомотив-Орша», белорусские юноши встретятся с соперниками из Узбекистана и России во время матчей по гандболу в Бресте, квалификационные и финальные поединки по дзюдо сегодня принимает Гомель, в Гродно – тяжелая атлетика, стрельба из лука – Могилев, а пулевая стрельба (финалы у юниоров) – в столице. Также в Минске сегодня встречи команд Узбекистана и Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и России, Ирана и Беларуси по пляжному футболу. Во Дворце спорта «Уручье» пройдут поединки дружин России и Кыргызстана, Азербайджана и Беларуси по мини-футболу. Самое насыщенное в этот понедельник расписание у легкоатлетов. На трех спортивных объектах у них в основном финалы.