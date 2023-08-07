Программа II Игр стран СНГ на 7 августа. Самый насыщенный день ждёт легкоатлетов
Новости Беларуси. 246 комплектов золота, серебра и бронзы, 20 видов спорта. В Беларуси проходит большой спортивный праздник, II Игры стран СНГ. Наша страна всегда считалась спортивной, славится чемпионами и умением принимать гостей. Турниры в Беларуси – это радушие и дружелюбие, настоящий праздник, который участникам и зрителям запоминается надолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко на открытии Игр: «К нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире»
Благодаря личному участию Президента лучшие традиции в спорте удалось сохранить и значительно приумножить во времена суверенитета. Очередной красочный спортивный фестиваль продолжается, наблюдать за ним все интереснее, наши атлеты родных болельщиков не расстраивают: уже 50 медалей (12 золотых, 14 серебряных, 24 награды – бронза). В медальном зачете Беларусь на втором месте – после России.
Торжественная церемония открытия Игр стран СНГ состоялась в субботу в Минске. Сегодня, 7 августа, в их программе четвертьфинальные и полуфинальные поединки по боксу у девушек, они пройдут на ледовой арене «Локомотив-Орша», белорусские юноши встретятся с соперниками из Узбекистана и России во время матчей по гандболу в Бресте, квалификационные и финальные поединки по дзюдо сегодня принимает Гомель, в Гродно – тяжелая атлетика, стрельба из лука – Могилев, а пулевая стрельба (финалы у юниоров) – в столице. Также в Минске сегодня встречи команд Узбекистана и Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и России, Ирана и Беларуси по пляжному футболу. Во Дворце спорта «Уручье» пройдут поединки дружин России и Кыргызстана, Азербайджана и Беларуси по мини-футболу. Самое насыщенное в этот понедельник расписание у легкоатлетов. На трех спортивных объектах у них в основном финалы.