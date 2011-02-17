Проект минского Дворца спорта использовался при строительстве Вильнюсского дворца

Эскизы Дворца спорта, скорее, дипломного проекта, который сделал архитектор Филимонов, увидел Кирилл Трофимович Мазуров. Эти эскизы заинтересовали его. Потому что на тот момент это была какая-то новизна. В конце 1962 года было принято решение о строительстве в Минске на Парковой магистрали киноконцертного и спортивного зала – так назывался наш Дворец Спорта при проектировании.

Проектирование и строительство продолжалось до 1966 года. Дворец был открыт накануне Дня Победы 7 мая 1966 года. Это было уникальнейшее сооружение. При его строительстве были применены новые строительные материалы. Были выполнены оригинальные сидения из стеклопластика. На тот момент это было впервые в Советском союзе.

Что касается второй очереди, то это должен был быть крытый каток рядом с Дворцом, кафе. Минчане, наверное, знают, что уже в 2000-ых годах рядом с Дворцом спорта сделали каток. К сожалению, это, наверное, выглядит не так, как выглядело бы это раньше, если бы все было построено в комплексе.

Не многие знают, что наш Дворец спорта мог бы выглядеть еще лучше. В 1960-е годы к нам в Беларусь приезжала Надежда Леже. Это наша землячка. Ее муж – Фернан Леже – известнейший художник-монументалист. Известный во всем мире своими работами. И вот к Олимпиаде 1936 года, которая должна была проходить в Берлине, он выполнил панно для Берлинского Олимпийского стадиона. Но когда к власти в Берлине пришли фашисты, он отказался установить это панно, и оно было у них в доме. Когда они приехали в Минск, им понравился наш Дворец спорта, они предложили вторую часть панно установить или на главном фронтоне Дворца спорта или рядом сделать стелу.

Хотя Фернан Леже и был коммунистом, но отношение к нему в Союзе было не однозначное. Потому что он представлял новейшее искусство, которое в СССР не воспринималось. Приходится сейчас сожалеть, что ни минчане, ни туристы не видят это интереснейшее панно. Если бы это было сделано, то еще больше бы привлекало туристов, которые приезжают сюда.

Позже начались предложения, чтобы повторить проект Дворца спорта в других городах. Так пришло письмо из города Челябинска, Волгограда, Днепропетровска. Там были построены Дворцы спорта по проектам нашего Дворца спорта.

Использовался проект нашего Дворца спорта и при строительстве Вильнюсского дворца. Это было ноу-хау, достижения в строительстве. Вот так наш Дворец спорта стоит не только в Минске, но и в других городах бывшего СССР.

Благодарим за рассказ о Дворце спорта Галину Шостак, ведущего научного сотрудника Белорусского государственного архива.