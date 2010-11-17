Проект Дворца художественной гимнастики, который построят рядом с «Минск-Ареной» и Лебяжим

Минчане заметили - на проспекте Победителей активно формируется спортивная зона: университет физической культуры, «Минск-Арена», строительство Штаб-квартиры Нок и плавательного бассейна. Уже точно известно: к этой компании присоединится Дворец художественной гимнастики.

Напротив «Минск-Арены», на берегу водохранилища Дрозды появится изящное сооружение, достойное соседства и с Ареной, и с будущим шикарным районом Лебяжий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шабалин, главный архитектор института «Белгоспроект»:

Было проделано масса вариантов, пока не было найдено образное решение: от фасада пойдет развивающаяся лента, как символ художественной гимнастики. Лента на штыре, потом в небо уходят лазерные лучи. Это является знаковым объектом для города. Сам объект должен быть таким же узнаваем и знаковым элементам, который бы стал одним из символов Минска.

Внутри дворца запланировано все необходимое для тренировок и проведения соревнований — и республиканского масштаба, и чемпионатов Европы, и даже Олимпийских игр. Большой зал на 2 ковра сможет вместить около 3000 зрителей. Для тренировочного процесса предусмотрены два блока специальных залов на 4 ковра каждый, четыре зала хореографии, плавательный бассейн, медицинский кабинет, а также современные раздевалки. Появится и помещение для проведения конференций.

Подумали проектировщики и об иногородних спортсменах. Для них рядом построят общежитие, гостиницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шабалин, главный архитектор института «Белгоспроект»:

Где будут приезжать и останавливаться или зарубежные гости, или те спортсмены, которые будут тренироваться с каких-то наших окраин. Также там буфет, все для питания и для отдыха. Эта гостиница завязывается в кольцо, то есть имеются переходы. Во внутреннем дворике летнее кафе. Лента, о которой я говорил, носит не только декоративный характер. Она является еще и навесом, в летнее время там будет выступление спортсменов по художественной гимнастике.

Главная тема — спортивная, изящная — будет раскрыта и в элементах прилегающего благоустройства. Уже продуманы цветники, скамейки на тему художественной гимнастики. Архитектурный проект разработан, строительство может начаться уже в следующем году.

Анатолий Шабалин, главный архитектор института «Белгоспроект»:

В комитете архитектуры мы уже согласовали данные, ограждение строительной площадки. Возможен уже снос и перенос каких-то сетей, строений, которые попадают, парочку домов. Подготовительные работы. Возможно, уже начнутся, если все будет идти по плану.

Планируется, что к 2014 году Дворец Художественной гимнастики уже будет украшать Минск.