Продолжается визит в Беларусь Президента международной федерации хоккея

Рене Фазель встретился с председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым. Гостю из Швейцарии показали проект застройки Минска спортивными центрами через пять лет. На проспекте Победителей будут возведены объекты европейского уровня. Уже сейчас идет строительство спортивного комплекса "Минск-арена" и проектирование водно-спортивного центра, а также центра по подготовке спортсменов по художественной гимнастике, гостиницы.



Кроме этого, планируется реконструировать стадионы "Динамо" и "Трактор". Особый интерес у швейцарского гостя вызвал крытый хоккейный Дворец, который возведут возле Чижовского водохранилища. Современный объект будет рассчитан на 10 тысяч посетителей.



Рене Фазель положительно оценил работу по возведению современных спортивных комплексов и отметил, что у Беларуси есть все шансы на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году.