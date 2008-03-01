Продолжается турнир на призы Президентского спортивного клуба

В Гомеле и Витебске состоялись очередные матчи группового раунда Первых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд. С особым интересом ожидалась встреча в городе над Сожем, где команда хозяев принимала соперников из Минской области. Они заняли второе место в турнирной таблице.



Лидерство уверенно удерживает хоккейная команда Президента Республики Беларусь. Ледовая дружина Главы Государства сыграла 5 матчей и во всех одержала победы, досрочно заняв первое место по итогам группового турнира.



Оставшиеся поединки состоятся 22 марта и 5 апреля. Финал 19-20 апреля пройдет в минском Дворце спорта.



Организаторы соревнований - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Беларуси, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.