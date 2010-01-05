Продолжается Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента

Второй день состязаний свел в поединке вчерашних лидеров турнирной таблицы группы А.

Во Дворце спорта клюшки скрестили ледовая дружина Александра Лукашенко и команда Украины. Вчера белорусская команда разгромила на льду соперников из Швейцарии с убедительным счетом 10:3.

Сегодня первыми на лед вышли сборные Словакии и Швейцарии. Интересная игра завершилась победой швейцарцев — 10:2. В группе Б россияне с огромной разницей в счете переиграли немцев — 18:3.

Сегодняшним соперникам белорусов — украинцам — удалось накануне одержать верх над словаками. Украинцы впервые заявили о себе на четвертый год проведения Рождественского турнира и сразу же вошли в тройку сильнейших. 2008 год принес им бронзу. Вот и на этот раз соседи полны решимости доказать, что третье место досталось им тогда отнюдь не случайно.

Кстати, если белорусы доведут этот поединок до победы, то практически гарантируют себе путевку в финал турнира.