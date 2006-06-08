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Продолжается финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли

08 июня 2006 08:05
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В этом розыгрыше принимают участие <Каролина Харикейнс> и <Эдмонтон Ойлерз>. Рано утром 8 июня в Роли состоялся второй поединок. Как и предполагали после первого матча хоккейные аналитики Северной Америки, потеря <нефтянниками> основного голкипера Дуэйна Ролосона дорого будет им стоить. Во второй встрече ворота <Эдмонтона> защищал финн Юсси Марканен, который не имел игровой практики с 3 марта и скорее всего поэтому не сумел достойно заменить коллегу по амплуа, пропустив пять шайб. Начало разгрому на седьмой минуте дебютной трети положил Эндрю Ладд. В середине второго периода в большинстве точный бросок удался Франтишеку Каберле.   Шайба прошла в ворота под щитком Юсси Марканена. А затем чудо-гол забил Кори Стилмэнн. Нападающий <ураганов>, находясь у одной штанги, перебросил  шайбу через голкипера к другой, обогнул ворота и отправил резиновый диск в сетку. В первом матче отрыв в три гола смогла отыграть <Каролина>. <Эдмонтон> же оказался менее волевым коллективом.  В начале третьего периода <ураганы> еще дважды огорчили подопечных Крэйга Мэктэвиша. В двух случаях был реализован численный перевес. На третьей минуте на помощь <Каролине> пришел конек Дуга Уэйта, на пятой подставленная под выстрел партнера клюшка Марка Рекки. 5:0.

Впрочем, справедливости ради, заметим, что счет этот не по игре. <Нефтянники> атаковали и бросали не меньше оппонентов, однако хорош на последнем рубеже <ураганов> был Кэм Уорд.  Счет в серии стал 2:0 в пользу <Каролины>.

Лишь однажды в истории  финалов команда, имевшая подобное преимущество, уступала затем Кубок Стэнли сопернику. Следующий матч состоится 10 июня на <Рексолл Плэйс> в Эдмонтоне.

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