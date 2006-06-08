Продолжается финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли

В этом розыгрыше принимают участие <Каролина Харикейнс> и <Эдмонтон Ойлерз>. Рано утром 8 июня в Роли состоялся второй поединок. Как и предполагали после первого матча хоккейные аналитики Северной Америки, потеря <нефтянниками> основного голкипера Дуэйна Ролосона дорого будет им стоить. Во второй встрече ворота <Эдмонтона> защищал финн Юсси Марканен, который не имел игровой практики с 3 марта и скорее всего поэтому не сумел достойно заменить коллегу по амплуа, пропустив пять шайб. Начало разгрому на седьмой минуте дебютной трети положил Эндрю Ладд. В середине второго периода в большинстве точный бросок удался Франтишеку Каберле. Шайба прошла в ворота под щитком Юсси Марканена. А затем чудо-гол забил Кори Стилмэнн. Нападающий <ураганов>, находясь у одной штанги, перебросил шайбу через голкипера к другой, обогнул ворота и отправил резиновый диск в сетку. В первом матче отрыв в три гола смогла отыграть <Каролина>. <Эдмонтон> же оказался менее волевым коллективом. В начале третьего периода <ураганы> еще дважды огорчили подопечных Крэйга Мэктэвиша. В двух случаях был реализован численный перевес. На третьей минуте на помощь <Каролине> пришел конек Дуга Уэйта, на пятой подставленная под выстрел партнера клюшка Марка Рекки. 5:0.



Впрочем, справедливости ради, заметим, что счет этот не по игре. <Нефтянники> атаковали и бросали не меньше оппонентов, однако хорош на последнем рубеже <ураганов> был Кэм Уорд. Счет в серии стал 2:0 в пользу <Каролины>.



Лишь однажды в истории финалов команда, имевшая подобное преимущество, уступала затем Кубок Стэнли сопернику. Следующий матч состоится 10 июня на <Рексолл Плэйс> в Эдмонтоне.